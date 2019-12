Blooming ganó y sigue soñando con un cupo para la Libertadores







12/12/2019 - 05:10:56

El Deber.- Con el triunfo de 2-0 sobre Real Potosí, Blooming respira y mantiene latente el sueño de ser Bolivia 4 para la Libertadores, pues quedó a cuatro puntos de Nacional Potosí, que por el momento es dueño del premio. Además, la academia cruceña dejó atrás una mala racha de cuatro partidos sin ganar, ya que venía de tres derrotas y un empate.



En su afán de celebrar tras 52 días (la última vez que ganó fue a Sport Boys, 2-3), Blooming se olvidó del espectáculo en la primera parte. El local y el visitante no generaron buen fútbol, con un sinnúmero de imprecisiones. También primó el juego aéreo y con ello se redujeron las situaciones de gol.



Los celestes tuvieron el factor anímico de su lado gracias al gol de camarín que consiguió Paúl Arano, al convertir de penal el 1-0, cuando solo se jugaban 2 minutos del partido. En la jugada previa, Gabriel Ríos recibió en el área y cuando hizo el amague fue trabado por Abraham Cabrera.





Pese al golpe anímico, los celestes equivocaron el camino de utilizar casi en todas sus jugadas a Ríos, que en sus intentos por derecha perdió casi en todas, y cuando logró librarse de su marcador no supo finalizar la jugada. Luego, los centros de Jesús Sagredo tampoco tuvieron un buen destinatario. De ahí en más, las imprecisiones se acumularon y así se afeó el partido. Junior Sánchez intentó poner orden, sin lograr su objetivo.







Con estas limitaciones, el visitante se animó a atacar y exigió en dos ocasiones a Cordano, que primero detuvo un remate a Aldo Gallardo, a los 22’, y luego a Marcelo Flores, a los 39’.



Mejoró y liquidó



Blooming entró más decidido y creó situaciones claras de gol. A los 49’, Clody Menacho, que reemplazó a Ríos, encaró a Mercado, que le ganó el duelo. A los 50’, Sandona mandó de cabeza el balón al poste. A los 59’, el que intentó por arriba fue Latorre, pero el cabezazo pegó en el travesaño.



Que llegue el segundo gol era cuestión de tiempo. A los 62’, Menacho encaró y definió mal. El que aseguró el triunfo fue Arano, que, a los 76’, de tiro libre, anotó el 2-0. Un premio para un jugador que no había hecho un buen partido, pero que fue contundente. Buen resultado para la academia, que tendrá cinco finales más.