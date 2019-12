Los ex hacen tambalear el liderato de Bolívar





12/12/2019 - 05:09:09

El Deber.- Bolívar dejó escapar el triunfo ante San José (2-2), esté miércoles en el estadio Jesús Bermúdez, y quedó con 46 puntos a merced de Wilstermann (44) que con una victoria en el clásico ante Aurora puede arrebatarle el liderato del Clausura y encaminarse al título.



Los celestes sufrieron la famosa "ley del ex" con los goles de Edemir Rodríguez (11’) y de Iker Hernández (90’), ambos con pasado celeste que juegan en el santo en esta gestión. Anotaron para la academia Juan Carlos Arce (42’) y Vladimir Castellón (79’).





Fue un partido luchado entre santos y académicos con pocos niveles bajos. Bolívar aprovechó los errores defensivos de su rival con un Erwin Saavedra veloz que, en todas las llegadas, le ganó las espaldas del colombiano César Augusto Mena y así generó peligro serio contra el arco orureño.



Los santos controlaron las cargas, pero cuando tuvieron el dominio del balón no concretaron las jugadas de ataque hacia Carlos Saucedo que estuvo marcado por Adrián Jusino y Teodoro Paredes.



En el partido, el orureño arrinconó a Bolívar y festejó el primero con un frentazo de Edemir Rodríguez (11"), tras un tiro de esquina ejecutado por Marcelo Gomes. En adelante, los santos cedieron ante la presión de Bolívar, además que no pudieron terminar las jugadas de ataque que hilvanó.



Resistió bien San José, pero los celestes encontraron el error para el gol de Arce que aprovechó el resbalón de Mario Ovando y fusiló a Rodrigo Banegas para el 1-1 cerca del final de la primera etapa (42"). Castellon fue importante en la conquista con asistencia desde la derecha.



En el complemento, el técnico César Vigevani salió con las variantes de Diego Bejarano y Hernán Rodríguez para ganar terreno. El partido subió de trajín con cargas letales de ambos planteles para lograr el desnivel.



En el minuto 78 vino la alegría celeste. De tiro libre, Arce habilitó a Saavedra, que ganó la espalda a su marcador, y este pivoteó retrasado con dirección a Castellon que sometió a Banegas. Bolívar festeja el 1-2 por la desinteligencia del santo y tomaba ventaja en la punta del torneo.



El Bermúdez, con sus más de 20.000 espectadores, se enmudeció y dejó apoyar dando por perdido el lance. En el transcurrir, el santo sufrió la lesión de Mario Ovando (rodilla derecha) e ingresó Rodrigo Borda. El volante cochabambino aportó con el pase a Saucedo que logró la falta tras entrada de Paredes desde la espalda.



Hernández, el español que fue marginado de Bolívar por Vigevani al principio de 2019, ejecutó el tiro libre con dirección a la izquierda del arquero mundialista Moreira que vio introducirse el balón a su arco para el empate del santo, 2-2.



El público orureño ‘explotó’ de alegría porque San José rescató un punto para seguir en la lucha por clasificar como Bolivia 4 para Copa Libertadores y dejó malherido a Bolívar que ahora deberá esperar un traspié de Wilstermann para no perder la punta.