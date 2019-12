Coímbra: Informe de CIDH no habla de los grupos subversivos que convulsionaron el país





11/12/2019 - 22:20:30

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coímbra, afirmó el miércoles que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la crisis política y social, no habla de los grupos subversivos que convulsionaron al país entre octubre y noviembre de este año.



"Somos muy respetuosos de las organizaciones internacionales pero la verdad que nos llama la atención una posición bastante parcializada con la CIDH respeto a lo que se ha dicho (...), la parcialización va en sentido que habla de masacre y segundo que no habla de los grupos subversivos que han estado en el país", dijo a los periodistas.



El informe preliminar de la CIDH habla de masacres en Sabacaba, Cochabamba, y en Senkata, La Paz, además establece la muerte de 36 personas a manos de las fuerzas de seguridad.



Coímbra dijo que el informe no habla de que las Fuerzas Armadas y la Policía no utilizaron armamento durante las protestas sociales en la ciudad de El Alto.



"Se ha demostrado que no se ha utilizado armamento, se ha demostrado que además de las pericias del Idif (Instituto de Investigaciones Forenses) que ninguna de las personas que desgraciadamente han fallecido ha sido con armamento y munición oficial de las Fuerzas Armadas y la Policía, respecto a eso la CIDH no dice nada", respaldó.



Además, afirmó que las Fuerzas Armadas habrían sido atacadas por franco tiradores con disparos que habrían sido de más de 1.000 metros y "eso no lo hace cualquier ciudadano común y corriente".



Indicó que llama la atención que la CIDH realice un informe preliminar de forma "rápida" y sin "seriedad", tomando en cuenta que en los últimos 14 años no realizó ningún otro informe sobre los conflictos sociales en Bolivia.



Señaló que la CIDH no realizó ningún informe sobre los conflictos sociales, entre ellos, de Porvenir, La Calancha y Chaparina, entre otros casos.



"Nosotros estamos terminando de elaborar un informe de Estado respecto a todo lo que ha ocurrido de manera objetiva entre octubre y noviembre, vamos hacer que este informe para que sea presentado a los medios de comunicación, a las instancias internacionales, a las embajadas a la Unión Europea, la OEA (Organización de Estados Americanos)", agregó.