Juan Guaidó no tiene dudas que 2020 será el año de la República





11/12/2019 - 22:01:32

VOA.- El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un llamado este miércoles a mantener la unidad de cara al nuevo año y pidió continuar la lucha para lograr sacar al gobierno en disputa.



Luego de una reunión con sus colegas parlamentarios, Guaidó afirmó a los medios que su trabajo como servidor público es “reconvocar” a Venezuela, para “reencontrarse en la calle”, y así “formar una agenda de lucha que restituya la República en el 2020 (…) que nos llama a todo”.



Afirmó que el país “llama a mantenernos unidos a pesar de las diferencias que tenemos, así nos vamos a mantener de cara al 2020, enfrentando la tragedia”.



El joven opositor reiteró que en la nación suramericana “sí hay futuro”.



“Cuando hacemos repaso de este año, hay elementos innegables, elementos claros, no solamente de reconocimiento internacional, que es importantísimo, pero no suficiente. No solamente de los activos de la nación, que son necesarios, pero no es suficiente. Sino de mantener una unidad que estaba asediada”, agregó.



Reconoció que como oposición han cometido errores, pero confía en la vía es la que ya está planteada, y en los venezolanos. "Sabemos que no ha sido suficiente. Hay una evidencia obvia: Maduro sigue usurpando funciones, sigue destruyendo la vida de los venezolanos”, aseguró.



“No tengo duda que 2020 será el año, es, de la República”, concluyó.

La encuesta de Delphos señala que 45% de los ciudadanos todavía confía en el presidente encargado Juan Guaidó y otro 39% piensa que en los próximos 12 meses puede ocurrir un cambio de gobierno.



A principios de enero del próximo año inicia un nuevo periodo legislativo y ya el parlamento venezolano aprobó ratificar a Guaidó como presidente encargado, de manera indefinida, hasta que el presidente en disputa Nicolás Maduro salga del poder.



Sin embargo, a pesar del acuerdo al que llegaron, algunos diputados han denunciado que emisarios se les han acercado ofreciendo importantes sumas de dinero para que no voten por el presidente interino, en enero de 2020.



Además, recientes encuentras revelan la Guaidó se enfrenta con venezolanos identificados con la oposición deseos de cambio político, más identificada con su líder que el chavismo, pero un tanto más radicalizada y en medio de un importante número de ciudadanos no identificados con ninguno.