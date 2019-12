Víctimas pedirán al Gobierno procesar a García Linera por caso La Calancha







11/12/2019 - 21:26:47

Sucre, (ABI).- El abogado de las víctimas de "La Calancha", Ariel Coronado, anunció el miércoles que solicitará una reunión con la Presidenta Jeanine Áñez para que impulse las investigaciones como cabeza de Estado y analizar el inicio de un juicio penal contra el exvicepresidente, Álvaro García Linera, por incumplimiento de deberes.



"Vamos a solicitar una reunión con la Presidente Jeanine Áñez como cabeza de Estado, puesto que no es posible que luego de 12 años de violación sistemática de acceso al derecho y la justicia de los familiares de los fallecidos, el Estado continúe de manera pasiva esperando en vez de actuar (...), en esa misma reunión vamos a tratar el inicio de un proceso penal por incumplimiento de deberes en contra del exvicepresidente Álvaro García Linera", informó a los periodistas.



El martes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, pidió a la Interpol activar la notificación azul para el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra quien se presentó un requerimiento acusatorio por el caso denominado "La Calancha".



Coronado lamentó que ese proceso no haya prosperado a más de 10 años, para enjuiciar a los responsables del caso de "La Calancha", que se saldó con el fallecimiento de tres personas y más de 500 heridos.



"Consideramos que el Ministerio Público tiene a disposición todo el aparato estatal para averiguar dónde se encuentran los imputados y poder efectivizar los mandamientos de aprehensión", agregó.



El jurista dijo que en ese proceso deben ser investigados el expresidente, Evo Morales; el exministro de la Presidencia, Alfredo Rada; el excomandante Nacional de la Policía, Miguel Humberto Vásquez; el excomandante Departamental de la Policía, José Galván; y el exjefe de Operaciones Especiales, Jorge Espinoza.



Agregó que los familiares de las víctimas piden que se libren mandamientos de aprehensión contra todos los involucrados en ese caso, que estén en el país.



El abogado instó, asimismo, a iniciar un proceso contra García Linera, por no haber promovido, en su calidad de expresidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la aprobación de un juicio de responsabilidades contra las exautoridades involucradas.



"La Asamblea Legislativa nunca ha llevado adelante esa Autorización Congresal de Juzgamiento, por ende jamás hemos podido avanzar en ese proceso", denunció.



En noviembre de 2007 tres universitarios murieron en enfrentamientos con la Policía, luego de que el extinto Comité Interinstitucional de Sucre liderara la defensa del análisis de la propuesta de Capitalidad Plena en la Asamblea Constituyente que fue instalada en esa ciudad.



En julio de 2008 el fiscal general de turno, Mario Uribe, presentó un requerimiento acusatorio contra del exministro Rada y los exjefes policiales, Miguel Vásquez, Jorge Espinoza y José Galván, el último comandante Departamental de la Policía en Chuquisaca.



La investigación quedó paralizada, luego de que se solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio de responsabilidades en contra de Rada, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el expresidente, Evo Morales, quien finalmente fue excluido del proceso.