Núñez: Morales busca desestabilizar elecciones limpias y dividir a los bolivianos







11/12/2019 - 20:57:37

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, advirtió el miércoles que el exmandatario Evo Morales busca desestabilizar las elecciones limpias que promueve el Gobierno, además de dividir a los bolivianos con su discurso de confrontación.



"No nos extraña que el expresidente Evo Morales esté propiciado la división entre bolivianos, el enfrentamiento entre bolivianos. Él va seguir insistiendo en volver (al país) cuando todos sabemos, en nuestro país, que se acabó la era Evo Morales, y ahora vine una nueva era, donde se fortalece la democracia y la libertad de los bolivianos", dijo.



El Gobierno sostiene que Morales continúa pronunciando mensajes de confrontación a través de su cuenta de Twitter.



"Lo viene haciendo desde antes de dejar la Presidencia de Bolivia, tratando de dejar sin comer a los bolivianos, tratando de dividirnos a los bolivianos y desde el exilio, que es donde no debería dar una opinión ni desestabilizar, lo está haciendo".



Hace un mes Morales dimitió al cargo y salió del país rumbo a México en condición de asilado político, sin embargo el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) manifestó en reiteradas oportunidades su deseo de volver.



Con ese objetivo, legisladores del MAS, que controlan la Asamblea Legislativa Plurinacional, buscan aprobar un proyecto de "Ley de Garantías" que, según el oficialismo, busca dejar en la impunidad los delitos que habría cometido el exmandatario.



Por eso "sabemos que tiene interés de desestabilizar a este Gobierno" y "esperamos que no se presten a este juego los asambleístas (del MAS)", agregó Núñez.



El Ministro de la Presidencia estableció que los legisladores del MAS deben escuchar "el clamor del pueblo boliviano que es la pacificación, elecciones limpias (...) con un órgano Electoral que no esté sometido a intereses políticos y personales".