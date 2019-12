Villegas debe presentar libreta militar para seguir en carrera de elección de vocales del TSE







11/12/2019 - 20:42:37

La Paz, (ABI).- La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa informó el miércoles que Edgar Villegas, el ingeniero que ayudó a descubrir el fraude en las elecciones de octubre, tendrá la oportunidad de presentar la fotocopia de la Liberta de Servicio Militar para seguir en la carrera de elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



La postulación de Villegas fue impugnada, inicialmente, porque no cumplía el requisito de no tener deuda y cargo pendiente con la Contraloría o el fisco, pero el senador Oscar Ortiz, que preside esa comisión, aclaró que hubo un error que ya fue rectificado.



"Lo que la comisión ha acordado es rectificar el informe para aclarar ante la opinión pública que Villegas no tiene ninguna deuda con el fisco y, por otro lado, darle la oportunidad para que él pueda impugnar por la causal correcta, que sería la falta de presentación de fotocopia de Libreta de Servicio Militar", explicó



Ortiz añadió que Villegas presentó solo la copia de una solicitud de una Libreta de Redención con fecha 3 de diciembre y en su declaración jurada con fecha 6 de diciembre dice que ese requisito estaría en trámite.



"Si él logra demostrar que tiene la libreta, obviamente se lo habilita. Él tendría que traer un trámite finalizado", apuntó.



La Comisión Mixta de Constitución recibió más de 40 impugnaciones contra los postulantes a vocales del TSE, etapa que termina mañana, jueves.



El cronograma para la selección y elección de vocales del TSE termina el 18 de diciembre en el pleno de la Asamblea Legislativa tras la etapa de evaluación méritos y entrevistas a los postulantes en carrera.



El nuevo TSE convocará a elecciones generales después que la votación del 20 de octubre fue anulada por serios indicios de fraude.