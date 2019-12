UD pedirá informe a la Contraloría sobre la cantidad de bienes de Morales







11/12/2019 - 20:33:21

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, informó el miércoles que pedirá un informe a la Contraloría General del Estado sobre la cantidad de bienes que tiene el expresidente Evo Morales.



El martes, la Fiscalía allanó una vivienda denominada "Casa Evo Morales" ubicada en la zona Sur de la ciudad de La Paz, en el marco de una investigación contra Morales por los presuntos delitos de sedición y terrorismo.



"Voy a solicitar de que se nos pueda franquear todas las declaraciones juradas formales que ha hecho el expresidente Evo Morales. Nos resulta muy llamativo de que todos los días aparezcan casas secretas del señor Morales y estas no han sido declaradas dentro las declaraciones juradas", dijo.



Monasterio añadió que también solicitará a la Contraloría las declaraciones juradas de los bienes registrados a nombre del exvicepresidente Álvaro García Linera y exministros de Estado.



"Creo que esta es la muestra más evidente de la decadencia por parte de un presidente que no solamente le mintió a los bolivianos abusando del poder, sino que le mintió a los bolivianos no siendo transparente en los bienes que el administraba", señaló el legislador.



El Ministerio Público informó que al interior de la vivienda de Morales en La Paz se encontraron documentación, una laptop y una computadora de escritorio, objetos que fueron custodiados para su investigación.