Ministro de Desarrollo Productivo: el Gobierno debe reducirse y dar paso a la empresa privada







11/12/2019 - 18:52:34

La Paz,ABI.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, aseguró el miércoles que sigue una línea liberal, por lo que defiende que el rol del Estado debe reducirse en la economía, para dar más protagonismo a la empresa privada.



Según Rojo, las empresas que, en la actualidad son administradas por el Estado, y que muestran ineficiencia, deben ser capitalizadas y su administración tiene que pasar a manos privadas.



"Yo soy liberal, en términos de concebir la economía creo que el Gobierno debe reducirse bastante, y darle más papel protagónico a la empresa privada", dijo Rojo en declaraciones a la red ATB.



A su juicio, las empresas estatales que no avizoran un futuro rentable, "deben ser dejadas de lado" porque no justifica su inversión.



"Habrá que analizar una por una para no generalizarlas", indicó.



Recordó que el capitalismo de Estado tiene antecedentes negativos para la economía boliviana, ya que en la década de los 80" ocasionó una hiperinflación debido al déficit de las empresas estatales.



No obstante, aclaró que en la actualidad "no es momento de privatizar, es momento de pacificar", y el Gobierno de transición de Jeanine Áñez se enfocará en esa tarea.