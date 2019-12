Mineros rechazan negociación tripartita para incremento salarial del próximo año







11/12/2019 - 12:55:48

La Paz, ABI.- El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSUTMB), Orlando Gutiérrez, rechazó el miércoles que la negociación para acordar el incremento salarial del próximo año sea tripartita, como pidieron los empresarios privados del país.



El dirigente minero advirtió, en conferencia de prensa, que insistir en una negociación tripartita, entre el Ejecutivo, trabajadores y empresarios, solo generará peleas en el sector que pueden terminar "muy mal".



"No nos podemos sentar los explotados con los explotadores, no nos podemos sentar, el Gobierno de transición debe entender que no sea motivo de pelea, que no busque pelea entre los trabajadores porque eso obviamente va terminar muy mal", indicó.



A su juicio, el diálogo para acordar el incremento salarial del próximo año debe mantener la estructura que se tuvo hasta el momento, es decir, que la negociación debe ser entre el Ejecutivo con los trabajadores encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB).



El 6 de diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, informó que se pedirá al Gobierno de transición que la negociación del alza salarial 2020 sea tripartita, como sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT).