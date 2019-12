Enrique Iglesias y Anna Kournikova estarían esperando otro bebé







11/12/2019 - 07:39:35

Infobae.- Enrique Iglesias recién se presentó en España el pasado 7 diciembre en el Wizink Center de Madrid y aunque parecía una presentación normal llena de éxito, baile y un poco de nostalgia por volver al país que lo vio nacer, algo parecía más personal que otras veces, el cantante estaba pleno, feliz, como particularmente familiar.



En la presentación, estuvo casi toda su familia, desde su hermana Tamara Falco, quien recientemente ganó la edición celebrity de Master Chef España y la gran Isabel Presley, madre de Enrique, quien iba acompañada de su pareja, el premio nobel de literatura, Mario Vargas Llosa.



Ahí, el cantante se entregó como siempre, interpretó éxitos, hizo complacencias y creo una atmosfera intima que pudo darle esa satisfacción de ser profeta en su tierra.



El hijo de Julio Iglesias e Isabel Presley fue ovacionado al término del concierto donde recibió a varias personas para hacerse fotos, entre ellas a su madre, quien lo abrazó como nunca antes lo había captado una cámara, a pesar, de ser una de las familias más públicas de España.



La socialité que es tan cuidada en sus gestos públicos, abrazó a su hijo por un largo rato, parecía decirle algo en secreto, mientras el cantante asentaba con la cabeza y le abrazaba más fuerte.



Ese sería un gesto revelador para algunas revistas del corazón europeas, ¿Qué estaba pasando en la familia Iglesias Presley? Sería acaso la sorpresiva reconciliación de Enrique Iglesias con Julio Iglesias lo que había tenido a la familia sentimental, al grado de esas muestras de cariño.



En tanto el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, develó que Enrique Iglesias podría estar esperando un nuevo bebé, ya que su compañera de vida, Anna Kournikova ha sido aparentemente captada con un embarazo desarrollado que podría mantenerla en el segundo trimestre de gestación, según informó el programa.



Hasta el momento, ni Enrique Iglesias ni Anna Kournikova han confirmado o desmentido la información por medio de sus redes sociales, ni a través de algún comunicado de prensa.



Lo que sí se sabe, es que ambos están felices con sus pequeños Nicholas y Lucy quienes ya tienen dos añitos y son el alma de la casa de Anna Kournikova y Enrique Iglesias.



En ocasiones, es tal la privacidad que quieren mantener el cantante y la tenista, que, en su pasado embarazo, se llegó a sugerir por algunos medios de comunicación que la gestación de los mellizos de Enrique y Anna había sido en el vientre de otra mujer.



Dicha información quedó totalmente anulada, cuando fue la propia Anna que, para enfrentar el escándalo, hizo pública una foto con un vientre abultado, lo que eliminaría la posibilidad de sostener el rumor respecto a que había tenido una gestación por sustitución.



Hasta el momento, la tenista es cuidadosa de las fotografías que comparte a través de sus redes sociales, pues, como en el primer embarazo, Enrique y ella lo hicieron público cuando mostraron las cara de sus pequeñines hace casi dos años, por lo que, algunos fans de la tenista y el cantante no caben ya de la felicidad.



Al final, sabemos que Julio Iglesias sigue sin conocer a los pequeños Lucy y Nicholás, por lo que se espera que esta navidad sea distinta, pues al parecer ya no es persona non grata en la familia nuclear de Enrique Iglesias.