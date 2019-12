Una teoría de conspiración envuelve la muerte de Jenni Rivera







11/12/2019 - 07:38:24

Infobae.- El día de ayer cientos de fans de Jenni Rivera se fueron a dormir luego de escuchar la reveladora entrevista de Jenni Rivera, la cual ofreciera al locutor Pepe Garza, en un sentido afán de que nunca se hiciera pública, pues en la plática se explica que luego de recibir la cantante terribles amenazas de muerte, buscó al comunicador para aparentemente dejar un testimonio de lo que estaba pasando.



Las cosas no pararon ahí, pues el día de ayer, también se cumplieron siete años de la inesperada muerte de la Diva de la Banda y en las redes sociales fue momento perfecto para exponer una investigación que, hasta el momento, ningún medio de comunicación ha presentado.



Dicha investigación sostiene la versión de que la cantante sigue viva y que fue la misma cantante quien, tuvo que tomar la decisión de dejar todo atrás, además de su fama, familia y amigos.



Tal conspiración estaría hecha de la mano del FBI para reforzar legalmente la nueva personalidad de Jenni, quien, ante un peligro inminente, había decidido dejar de ser Jenni Rivera para convertirse en una mujer normal.



La teoría que se rescatará luego de la entrevista expuesta de por Pepe Garza, comienza a cuestionar respecto al material del conductor, el cual sería la última entrevista de Jenni Rivera y sí, planeada por ella.



Además, en internet existen un aparente sin fin de pruebas respecto a que la cantante sigue viva y no con eso, protegida por el FBI lo cual de alguna manera también se sostendría en dicha entrevista mostrada por Pepe Garza.



Fans de la artista han descubierto otros hechos interesantes en la red, tales como que en un canal de Youtube, particularmente de una bloguera que cocina, realiza algunas recetas en las cuales, en su voz similar a la de Jenni Rivera lo que de alguna manera perturba a los fans, además de su lenguaje mexicoamericano con el que la cantante se caracterizaba al hablar.



No con eso, la dueña del canal “I Cook U Cook We All Cook” también utiliza el prestigiado tequila de Jenni Rivera, el cual no sólo lanzara antes de la sorpresiva muerte de la cantante y que al paso de la tragedia fue la carta más fuerte de los productos de la entonces desaparecida Diva de la Banda.



Aunado a eso, eran tantos los seguidores y tanta la inquietud de algunos fans por averiguar si era la bloguera la propia Jenni Rivera, que la plataforma bloqueó la cuenta, lo cual, de nuevo, fue un sí para sostener esta versión de conspiración para los fans.



Y así, siguen las supuestas pruebas que inundan las redes sociales y que alimentan el morbo de los internautas que esperan sea verdad esta suposición.



Más y más publicaciones del tema siguen siendo protagonistas de nuevos chismes y por lo tanto más creencias urbanas que ponen dicha investigación al alcance de cualquier persona, tanto para que pueda exponerse como para que se complete con más datos consultados o proporcionados por otros fans.



En la plataforma de Youtube, también existe un video donde Chiquis Rivera, hija mayor de la cantante, aparece al lado de conductor Escorpión Dorado y es cuestionada respecto a su madre, ahí, es la hija de Jenni Rivera quien dice: “Mi mamá ya lleva veinte años cantando”, lo que hace creer a los fans que la Diva de la Banda sigue viva, por cómo responde con esa naturalidad la también cantante y seguidora de su dinastía.



Al final, las polémicas seguirán y con ellas más y más datos que pudieran ser ciertos o no, lo que sí es que cada dato nuevo de la desaparecida o no, Jenni Rivera alimenta el alma de los fans que esperan volver a verla otra vez.