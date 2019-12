El polémico mensaje de Eugenio Derbez sobre los obstáculos para la comedia







11/12/2019 - 07:36:44

Infobae.- El actor Eugenio Derbez declaró que ahora tiene que andar con mucho cuidado a la hora de hacer cualquier tipo de chistes, debido a que, según él, vivimos en una sociedad que ofende a cualquiera.



El comediante aseguró que los mexicanos son personas de “doble moral”, ya que si una persona “que no es nadie”, hace un chiste es aplaudido. Pero si una persona famosa hace la misma broma, es linchado públicamente.



“Los mexicanos tenemos una doble moral, nos preciamos, nos burlamos y decimos ‘es que los mexicanos de todo le sacamos chiste, nos burlamos hasta de la muerte’. Y lo decimos como presumidos: ‘es que hasta nos burlamos de los chistes del temblor’. Y es cierto, tiembla, y a las tres horas vas a un velorio y ya hay chistes del temblor, pero pobre de aquel que tenga fama y que se le ocurra contar un chiste del temblor o de religión o de política, porque lo crucifican”, declaró Derbez en una entrevista con el portal Reporte Índigo.



Según el comediante, hay bromas o burlas que se han hecho ahora, que en años anteriores hubieran sido aplaudidos, como es el caso de los jóvenes de la Sub 17, quiénes hicieron un video en el cual se burlaban de la canción de protesta “Un violador en tu camino”.





“Yo siento que lo que estaban haciendo los del América, pues en otros tiempos, hubiera sido como ‘ah, qué ingeniosos’, ahora, los crucifican. Pero entiendo también de dónde viene, de una falta de atención a las mujeres. Por su puesto que están enojadas y tienen toda la razón de estar enojadas, pero se ha salido de las manos y una cosa contamina a la otra. Y al final, pues sí ha perjudicado a la comedia porque no puedes hacer chistes de nada”, explicó el hijo de Sylvia Derbez.



“Me siento como caminando sobre cartones de huevos, porque cada chiste que dices es a ver a quién ofendo. Es complicado, la comedia ahora se ha vuelto muy complicada”, lamentó durante la presentación de la nueva temporada de “LOL: Last One Laughing”.



No hablar de temas complicados



Durante la presentación de la serie los concursantes admitieron que ellos tampoco saben cómo tratar esos temas dentro de la comedia.



“Eso era situación que no tendría porque tener una burla al respecto. Me parece que en este programa hicimos cosas entre nosotros, pero no tocamos temas delicados o dolorosos para el país”, detalló Verónica Toussaint.





“Es que también eso es de mensos, ves que se están manifestando las mujeres para exigir igualdad, derechos y que no las maten, pues creo que va a ser complicado(…) Siempre, como lo veo es ¿qué van a ganar con esas risas?”, explicó Alex Fernández.



La segunda temporada de la serie de Amazon Prime Video se estrenará el 13 de diciembre por medio de la plataforma.