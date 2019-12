CIDH habla de masacres, grupos armados y recomienda investigación internacional







Página Siete.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habla de “masacres” ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), pide desarmar los grupos armados y además indica que urge una investigación internacional.



Esa entidad, que difundió ayer sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia -entre el 22 y 25 de noviembre-, expresa que registró una serie de graves violaciones de derechos humanos, en el contexto de la crisis desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre (20-O).



“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena de manera enfática las masacres de Sacaba y de Senkata, en las que se habría incurrido en graves violaciones de los derechos humanos”, se lee en el reporte que difundió ayer la CIDH.



Según la Comisión, aquellos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y que se cometieron en contra de un grupo específico de personas.



El informe detalla que el 15 de noviembre en Sacaba “habrían resultaron muertas nueve personas”. En el caso de Senkata se indica que el 19 de noviembre “resultaron nueve personas muertas por impacto de bala”.





La CIDH sostiene que una constante de las manifestaciones fueron los enfrentamientos violentos entre personas particulares. “Personas entrevistadas por la delegación de la Comisión reportaron la participación directa en la violencia de grupos privados de diferente tamaño y con distintos niveles de armamento”, se lee en el documento.



En el reporte se da cuenta del caso de “la autodenominada ‘Resistencia Cochala’, grupo armado y motorizado”.



En sus conclusiones al respecto, la CIDH recomienda “desmantelar” los grupos armados particulares, “del bando que sean”, que ejercieron violencia contra la población civil.



La Comisión también indica que recibió información sobre saqueos e incendios de entidades públicas por parte de “turbas violentas”.



La CIDH observa “con extrema preocupación” que se registró “una serie de graves violaciones de derechos humanos”. En ese marco, esa entidad recomienda crear un “mecanismo de investigación internacional”.



También sugiere que el Gobierno dé inicio a un proceso nacional de “diálogo y reconciliación que permita desactivar las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad boliviana”.



Esa entidad, de igual forma, recomienda una “visita in loco” de la CIDH a Bolivia, “que haga posible a la Comisión ampliar el marco temporal de verificación de la situación de los derechos humanos en el país, incluyendo en su análisis hechos, procesos y factores causales anteriores al periodo estricto de las observaciones, que pueden tener alto valor explicativo”.





CIDH, preocupada por exvocal Costas



La CIDH expresó su preocupación por la situación del exvocal del TSE Antonio Costas, quien guarda detención por el caso de fraude. En su informe preliminar, esa entidad señala que recibió testimonios sobre el uso y valoración irregulares de pruebas testimoniales exculpatorias.



La Comisión indica que la delegación que envió a Bolivia se entrevistó con Costas y su familia. El exvocal fue uno de los primeros detenidos en la cárcel de San Pedro.



“La Comisión manifiesta su preocupación por la situación jurídica suya (de Antonio Costas) y de los demás vocales presos o investigados, y por la garantía de sus derechos procesales, y demás derechos humanos, bajo la Convención Americana”, se lee en el informe.



Hace una semana, el abogado de Costas, Andrés Zúñiga, señaló que el exvocal no validó las elecciones con su firma, porque renunció antes de la firma del acta final y manifestó desacuerdo con la paralización del TREP.







Las observaciones de la CIDH



Responsabilidad La Comisión resalta en su informe que el Decreto 4078 estuvo vigente durante las denominadas “masacres” de Sacaba y de Senkata. En ese sentido, la CIDH señala que ese decreto, que exime a los militares de responsabilidades penales, es jurídicamente “inoponible” en virtud de su invalidez, por lo cual los actos de violencia que se hayan cometido durante los días en que estuvo vigente no pueden quedar amparados por ningún tipo de amnistía o exención de responsabilidad para los agentes del Estado.

Amnistía La Comisión señala que fue informada sobre la presentación y trámite actual de un proyecto de ley, en el cual se eximiría de responsabilidad penal a Evo Morales y a Álvaro García Linera. Al respecto, la CIDH afirma que bajo los estándares interamericanos, son inadmisibles las leyes de amnistía, o sus equivalentes, que pretendan excluir la responsabilidad penal individual de quienes son responsables por violaciones graves de los derechos humanos.

Desaparecidos La CIDH señala que recibieron denuncias públicas sobre la desaparición de varios cuerpos sin vida de personas que habrían fallecido en la “masacre” de Sacaba y habrían sido recogidos por agentes estatales sin que se haya vuelto a tener noticia de las personas muertas. Las víctimas aseguraron a la comisión que los muertos fueron muchos más de los que se reportaron hasta la fecha.

Heridos El informe de la Comisión señala que los hechos de violencia han causado un número de heridos hasta el momento no precisado, pero que claramente superan las 800 personas y que la cifra resultará ser mucho más alta cuando se consoliden los registros completos de las víctimas de las últimas semanas.

Persecución La delegación de la CIDH -según el documento- recibió reportes sobre la persecución judicial de numerosas personas a través de investigaciones penales o procesos judiciales iniciados en razón de sus opiniones, convicciones o posturas políticas, incluso -se asegura- en razón de su trabajo como funcionarios del gobierno del MAS.

Oposición La delegación de la CIDH también recibió denuncias de actos y patrones de persecución judicial de opositores, durante el gobierno de Evo Morales. Pero para la comisión estos hechos rebasan el “marco temporal” de su visita y asegura que, de verificarse, entrañarían violaciones de los derechos humanos que deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas oportunamente.

Víctima En el informe se menciona que el activista y defensor Julio Llanos, adulto mayor que abogaba por los derechos de las víctimas de la dictadura, fue golpeado el 29 de octubre por dos personas que participaban en “una marcha” que pasaba frente a su lugar permanente de activismo ante el Ministerio de Justicia en La Paz, y luego de estar hospitalizado por más de un mes, falleció a consecuencia de la agresión.

Pesquisas La CIDH recomienda crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e independencia, para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables. Se señala que específicamente sea un Grupo Internacional de Expertos Independientes.

Grupos La delegación recomienda desmantelar los grupos armados particulares que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, “del bando que sean”.

Salvoconductos Otra de las recomendaciones de la CIDH es que se concrete la entrega de los salvoconductos a quienes se encuentran asilados en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio.