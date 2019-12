Sergio Pampa logra su libertad y reta a masistas a debatir sobre Ley de Garantías







10/12/2019 - 22:44:26

Erbol.- La justicia dictó este martes libertad para el dirigente de Adepcoca, Sergio Pampa, quien luego de su audiencia agradeció a quienes le apoyaron durante su tiempo de reclusión, pero además lanzó un desafió para debatir con representantes del MAS, quienes ahora pretenden aprobar la Ley de Garantías.



Pampa quedó al mando de Adepcoca luego de que Franclin Gutiérrez fue encarcelado, pero hace cinco meses fue enviado a la cárcel acusado de presuntamente generar hechos de violencia en La Calzada (Yungas) y después le dieron una segunda detención por la muerte del teniente Daynor Sandoval, ocurrido en agosto de 2018 en un enfrentamiento en La Asunta.



Cinco meses estuvo detenido en la cárcel de Oruro, pero este martes logró su libertad. Lamentó que haya sido enviado a un departamento alejado de sus familia, pero agradeció a las entidades orureñas que lo visitaban como la Fejuve y Derechos Humanos.



Debate



Sergio Pampa se dirigió a legisladores del MAS, como Franklin Flores, a quienes desafió a debatir sobre la Ley de Garantías.



Consideró que el MAS ahora se victimiza con su actual situación que atraviesan, pero antes no decía nada sobre acciones que realizaba el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Carlos Romero.



"Senadores, voy a estar al nivel de ustedes para debatir, diputados masistas actuales estoy a la altura de ustedes, porque en la cárcel me he preparado, he leído leyes y estoy dispuesto para debatir", agregó.