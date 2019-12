Bolivia respira democracia: Gobierno presenta proyecto de decreto para recuperar la libertad de expresión







10/12/2019 - 22:34:34

La Paz, 10 dic (ABI).- La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa de Bolivia presentó el martes por la tarde un proyecto de decreto supremo orientado a recuperar la libertad de expresión y garantizar los derechos de los trabajadores de ese gremio, que se habían vulnerado en los últimos años.



Lizárraga y los principales representantes de las asociaciones y federaciones de la prensa de los nueve departamentos coincidieron en que la elaboración de esa norma es un hito histórico que genera un "huracán de libertad de expresión" en el país.



"Este es un proyecto consensuado con la prensa boliviana que nos va a permitir y dará otra imagen; es la recuperación de la libertad de expresión de nuestro país", dijo Lizárraga en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.



Lizárraga aseguró que con esa norma los periodistas y fotoperiodistas ya no tendrán miedo de denunciar la verdad, como pasó en los 14 años del Gobierno de Evo Morales y explicó que el principal objetivo es recuperar la libertad de expresión por completo.



"Todo el país no solamente vive esta briza democrática, sino que la prensa boliviana se está comprometiendo con este huracán de la libertad de expresión, no sólo para la prensa sino para toda Bolivia", manifestó la Ministra de Comunicación e informó que esa norma fue elaborada por mandato de la presidenta Jeanine Áñez.



Expresó su confianza en que ese proyecto de decreto sea analizado por el gabinete ministerial lo más antes posible.



El proyecto de decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al renacimiento a sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, expresión y de prensa en el marco de la pluralidad democrática que consolida la información como un derecho humano.



Establece también que las máximas autoridades ejecutivas de todas las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información pública a las personas sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que permitan la obtención rápida y oportuna de la misma.



En cuanto a los derechos laborales, ese proyecto instituye que los periodistas de medios de comunicación privados, en cuya relación laboral concurran las características esenciales de la relación laboral señaladas por ley, gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes que les sean aplicadas.



Además, instruye al Ministerio de Comunicación atender las medidas necesarias para asignar o reasignar las radios de los pueblos originarios en el marco de la inclusión social para ampliar el derecho de acceso a la información.



Asimismo, establece que esa cartera de Estado, en el marco de la coordinación interinstitucional, realizará las gestiones necesarias ante los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los tribunales de imprenta, previstos en la Ley de Imprenta y aclara que los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo y de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.



Por último, en referencia a la publicidad estatal, permite al Gobierno nacional asignarla considerando la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial.



Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic, expresó su agradecimiento al Gobierno de la presidenta Áñez y dijo que con esa norma todos los trabajadores de la prensa deben sentirse felices y orgullosos.



"Esto es abrir nuevamente este abanico de libertad que faltaba en el último tiempo, es importante resaltar el gobierno que preside la presidenta Añez. Nos están devolviendo algo que se había conculcado durante muchos años por diferentes razones y a través de muchos métodos, para silenciar la voz de los periodistas para controlar a los medios de comunicación", dijo.



El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Reynaldo García, señaló que ahora Bolivia vive vientos y una nueva era de libertad de expresión, para retomar la difusión de información veraz.



"Ha sido un trabajo duro durante siete horas para lograr un documento que hará historia y se junte a una ley como es la ley de imprenta. Se conforma y se une los dos documentos para darnos a los periodistas y a quienes estamos a cargo de la información una suerte de seguridad de que vamos a poder garantizar al pueblo de Bolivia la verdad pura y simple", manifestó.