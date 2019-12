Excomandantes de las tres fuerzas acusan al general Kaliman por tardía decisión en conflictos







10/12/2019 - 22:31:54

Radio Fides.- Los excomandantes del Ejército, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, de la Fuerza Aérea Boliviana, Gonzalo Terceros Lara y de la Armada Boliviana, Palmiro Gonzalo Jarjuy Rada, deslindaron responsabilidades por la tardía reacción de los efectivo militares y acusaron al excomandante General de la Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, de haber esperado hasta el último momento para movilizar a los militares durante la convulsión social en el país.



Los tres excomandantes comparecieron este martes de manera voluntaria ante el Ministerio Público por la denuncia interpuesta por el abogado Omar Durán en contra de Kaliman.



En sus declaraciones le manifestaron a la Fiscalía que los efectivos militares estaban listos para salir a las calles varios días antes del anuncio de excomandante.



El abogado de los tres exjefes castrenses, Frank Campero, manifestó que la movilización de los militares estaba en manos del excomandante, Williams Kaliman.



“Se ha presentado el organigrama que está firmado por el propio Williams Kaliman Romero que establece que para estas decisiones los comandantes de fuerza no tiene nada que ver, no tiene ninguna tuición, ni jurisdicción, ni competencia, los únicos de deciden es el Comandante el Jefe con todo su Estado Mayor General y su Estado Mayor Especial, son los únicos facultados para decidir si salían el 10, el 11 o no salían, si ellos decidían salir recién les pasaban la orden a los tres miembros de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.



En una entrevista con radio Fides el excomandante General de las Fuerzas Armadas deslindó cualquier responsabilidad en el delito de incumplimiento de deberes denunciado por el abogado Omar Durán y negó que haya movilizado a los militares durante la convulsión social por presión de su Estado Mayor.