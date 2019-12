Diputada del MAS denuncia a dos colegas de su partido por acoso político y amedrentamiento







10/12/2019 - 21:39:14

La paceña Clery Vargas señaló que Brígida Quiroga y Sonia Brito la amedrentaron y presionaron para que apruebe el proyecto de Ley de Garantías en la Comisión de Constitución de la que forma parte



Gustavo Fernando Jimenez Hace 2 horas

La diputada Vargas muestra el documento con el que formaliza la denuncia. Foto: Erbol La diputada Vargas muestra el documento con el que formaliza la denuncia. Foto: Erbol





La diputada paceña por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Clery Vargas, presentó una denuncia contra Brígida Quiroga y Sonia Brito, ambas del mismo partido, a quienes acusa por acoso político y amedrentamiento. Señala que querían obligarla a aprobar la Ley de Garantías en la Comisión de Constitución que integra la denunciante.



Vargas en contacto con medios en La Paz, explicó que como parte del amedrentamiento la diputada Brito le envió un video donde se ve al hermano Víctor Borda, expresidente de la Cámara de Diputados, golpeado y postrado en una cama. Además, le indica que la vivienda de esa persona fue incendiada.



“Ella me escribe y me dice que esto me va a pasar si no aprobamos la Ley de Garantías que debía tratarse en la Comisión de Constitución de la que soy parte”, manifestó Vargas.



La presión también surgió de parte de Quiroga, quien le sugiere que sería bueno que Vargas habilite a su suplente para que apruebe la Ley de Garantías y “deje de hacer problemas”.





La diputada denunciante manifestó que otras autoridades también intentaron presionarla. Cree que la presión surge porque es esposa de un oficial de Policía. “Dicen que me he vendido a la derecha”, explicó.



Vargas señaló que espera que exista imparcialidad en la investigación de estas denuncias.



Según Erbol, horas antes, Brito negó que haya presionado a Vargas. Aseveró que en el MAS podía haber diferencias, mas no así división.