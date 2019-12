Villegas impugnará su inhabilitación en elección de vocales: Estoy limpio







Erbol.- El ingeniero Édgar Villegas anunció que impugnará su inhabilitación del proceso de selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el objetivo de demostrar que está “limpio”.



La Comisión Mixta de Constitución inhabilitó a Villegas bajo el argumento de que no cumplió el requisito 3, que se refiere a no tener pliego de cargo ejecutoriado y pendiente de cumplimiento, es decir, que el ingeniero tendría alguna cuenta pendiente con el Estado en el marco coactivo.



Sin embargo, mediante su cuenta de Twitter, Villegas aclaró que ha presentado su certificado de solvencia fiscal, emitido por la Contraloría, en el cual se sostiene que no tiene requerimientos de pago ni acciones judiciales en su contra.



“Voy a impugnar solo para demostrar que estoy limpio. Supongo que hubo un error (¿?)”, escribió Villegas.



El periodo de impugnaciones es de tres días.