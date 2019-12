Banco FIE lanza su megarendidora con una tasa de interés del 4,5 por ciento







10/12/2019 - 21:11:38

Los Tiempos.- Las personas naturales que abran hasta el día 31 de enero de 2020 su cuenta de ahorro “MegaRendidora”, en el Banco FIE, disfrutarán de una tasa de interés del 4,5 por ciento para montos iguales o superiores a los Bs. 350.000, y un 4% para los depósitos desde los Bs. 5.000, sin límites de saldo y hasta tres retiros al mes para mantener la tasa de interés.



“Desde sus orígenes Banco Fie se ha consolidado como un banco comprometido con el desarrollo de la comunidad en su conjunto, y el ahorro resulta fundamental no solo para enfrentar y superar tiempos difíciles que puedan surgir en el futuro, sino para poder tener mayores oportunidades en tiempos de prosperidad. Con esta medida queremos incentivar el ahorro entre los bolivianos y las bolivianas, para que puedan generar excedentes de forma segura y planificar mejor el futuro de sus familias “, destacó Fernando López Arana, gerente general de Banco FIE.



El atractivo de estas tasas preferenciales se complementa con la gama de productos de ahorro a medida que Banco FIE también ofrece: La “Oportuna”, el depósito a plazo fijo “DPF+”, la cuenta de “Ahorro Programado” con un fin específico para el logro de metas, y “Mi Cajita de Ahorros”, destinada a fomentar el hábito del ahorro entre los niños y adolescentes. Además la entidad financiera pone a disposición de sus clientes canales alternativos y diversas herramientas para facilitar el acceso a sus recursos, como la banca electrónica (FIENet y FIE Móvil).



A través de 144 agencias y una red de 191 cajeros automáticos, Banco FIE se ha consolidado como la tercera entidad del sistema financiero boliviano con la mayor red de oficinas, llegando a gran parte de las zonas periurbanas y rurales más alejadas, con el fin de llevar los servicios financieros a las personas que todavía no acceden al sistema financiero.



Educación financiera para incentivar el ahorro



Además de los productos y servicios financieros, Banco FIE también desarrolla un programa de educación financiera y capacitación para incentivar la cultura del ahorro, con foco en jóvenes, mujeres y población rural. “De este modo, apoyamos a los emprendedores para que puedan gestionar mejor sus negocios y sus finanzas, contribuyendo así a su progreso”, explica López Arana.



Con este compromiso, durante la pasada gestión Banco FIE capacitó en educación financiera a 93.712 personas, clientes y no clientes, a través de diferentes iniciativas: los “Puntos activos de Educación Financiera” en agencias, donde se desarrollaron talleres presenciales y simuladores experienciales educativos a cargo del personal del front office; la plataforma virtual “Aprende Emprende” y su versión presencial “Sueña, aprende y emprende”, que formó a futuros emprendedores en conocimientos y habilidades para poner en marcha sus negocios, y también se llegó a diversas unidades educativas de la urbe alteña con la aplicación “APP DESAFÍE”.