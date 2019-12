Oriente le dirá adiós a la magia de Lucas Mugni







El Deber.- Lo que se especulaba horas antes, se confirmó. El volante argentino Lucas Mugni dejará Oriente Petrolero este domingo después de que se enfrente a Nacional Potosí, en el Tahuichi (19:30). Así lo anunciaron en conferencia de prensa el mismo jugador, Ronald Raldes (presidente), Álvaro Velasco (vicepresidente) y Pablo ‘Vitamina’ Sánchez (director técnico).





“Es una mañana triste para todos los orientistas, estamos aquí para anunciarles la partida de Lucas”, fueron las primeras palabras de Raldes para dirigirse a los socios del club refinero. Aseguró que el futbolista les informó que tiene proyectos personales que desea cumplir, después de que intentaron negociar la renovación de su contrato.



Raldes remarcó que respetan la decisión de Mugni y le desean éxito, además dejó las puertas abiertas para el retorno del futbolista en las próximas temporadas. “Gracias por defender estos colores y por dejar todo por el club”, añadió el titular refinero que tendrá que armar el equipo para encarar los torneos locales de 2020 y la Copa Sudamericana, por el momento.



“Fue difícil tomar esta decisión, pero me salieron propuestas (interesantes) y me gusta desafiarme, así como lo hice cuando vine a Oriente”, expresó Mugni para despedirse de la institución refinera. Para cerrar, Lucas remarcó que “lo que sentí por Oriente, hace mucho que no me pasaba”.