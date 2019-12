Tucho a salvar a Destroyers







10/12/2019 - 21:03:05

El Día.- El director técnico Víctor Hugo Antelo conducirá a Destroyers en el tramo final de las seis fechas que restan en el torneo Clausura. Esta decisión fue tomada por la dirigencia, que deposita en manos del entrenador el futuro del plantel dentro de la División Profesional. Antelo llegó a las canchas de la Villa Deportiva "Abraham Telchi" la tarde del lunes para presenciar la práctica de los cuchuquis. A partir del martes asumirá el mando de manera formal tras cerrar los detalles finales de su vinculación y dará las instrucciones al equipo para recibir a Always Ready el miércoles (15:00).



Cambio obligado. De acuerdo a lo que informó Fernando Blanco, vicepresidente del club, el contrato con Carlos Fabián Leeb finaliza hoy y no hay la intención de renovar por los malos resultados, con cinco fechas consecutivas sin ganar y con la divisa cuchuqui ubicada dentro de la zona del descenso de categoría. "Hubo una reunión de emergencia, tomamos la decisión de no ampliar el contrato. Con el profesor "Tucho" esperemos que nos pueda sacar del fondo en el cual estamos", indicó Blanco, quien confía en la seriedad y responsabilidad de Antelo para sacar a Destroyers de este apuro. Los jugadores regresaron al trabajo este lunes con una sesión regenerativa para los que actuaron contra Real Potosí (0-5) en la Villa Imperial. El resto realizó una práctica con balón, mientras Antelo conversaba con Renato Wellington (gerente deportivo) en el borde de la cancha.



La palabra del DT. "Me hablaron y conversamos, yo se que faltan seis partidos y eso no importa, vengo a dar una mano ahora porque el equipo lo necesita. Lo hacemos con mucho gusto porque somos hinchas de Destroyers... está difícil la situación pero estamos para los que nos necesiten", señaló Antelo. Por disposición del reglamento, "Tucho" dará instrucciones desde las graderías, porque en el mismo certamen un profesional no tiene permitido dirigir a dos planteles. El técnico ya estuvo vinculado a Sport Boys, rompió relaciones a mediados de noviembre, en pleno conflicto social. Uno de sus asistentes figurará como director técnico en las planillas de los partidos.