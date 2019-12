Bolívar expone la punta en difícil salida







10/12/2019 - 21:01:58

La Razón.- Este miércoles arranca la vigesimoprimera fecha del campeonato Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano. El líder Bolívar visita Oruro, reducto en el que no pudo ganarle a San José desde el 29 de enero de 2017; desde entonces han pasado 35 meses y medio y solo pudo alcanzar dos empates.



El último antecedente data del 13 de febrero de esta gestión, por Apertura, que dejó un cotejo arduamente contendido que terminó con ocho goles; cuatro para cada equipo.



Se miden dos de las delanteras más temibles de la competición. Bolívar es el más goleador con 58 dianas (2,9 por encuentro); y el equipo “Santo” está entre los más efectivos con 46 (2,3), solo por debajo de su rival de turno, y The Strongest (57) en el grupo de los equipos más contundentes.



Además se librará otro duelo sin cuartel entre el ariete de San José Carlos Saucedo, artillero del Clausura, y Juan Miguel Callejón, segundo en la escala de goleadores. El primero logró 17 conquistas y el segundo 15.



El compromiso arranca desde las 20.30 en el estadio Jesús Bermúdez de la capital del Pagador.



La jornada contempla siete partidos, tres se disputan hoy y cuatro mañana. La Academia jugará antes que sus rivales directos por el título. Wilstermann enfrenta a Aurora en el clásico valluno y The Strongest recibe a Oriente Petrolero.



En 20 jornadas disputadas hasta la fecha Bolívar encabeza las posiciones con 45 puntos, uno más que el “Aviador” y cuatro más que el “Tigre” a falta de seis fechas para la finalización del torneo.



San José marcha cuarto con 34 y con firmes aspiraciones de asegurar un certamen internacional para 2020; por ahora está en zona de Copa Sudamericana.



El premio para el campeón no es nada despreciable, el conjunto que termine primero clasifica directamente a fase de grupos de Copa Libertadores en 2020 y se embolsa la suma de $us 3.00.000. Bolívar solo apunta al logro deportivo debido a que ya se adjudicó el boleto a esa instancia y la misma cifra de dinero por haberse coronado en el Apertura 2019.