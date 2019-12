Aseguran que el lío Villegas- FBF puede afectar a la Verde







10/12/2019 - 21:00:55

Página Siete.- Según la defensa del exseleccionador Eduardo Villegas, la Verde corre riesgo de comenzar la próxima Eliminatoria mundialista con menos puntos que el resto debido al incumplimiento de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), que hasta la fecha no le pagó al cochabambino el monto que determinó el Tribunal de Resolución de Disputas, el pasado 4 de octubre.



El abogado del entrenador, Luis Cabrera, explicó ayer que se encuentran a la espera de la conminatoria que enviará la Comisión Disciplinaria de FIFA, instancia a la que se recurrió ante el incumplimiento de la FBF. “Ante el incumplimiento, las sanciones pueden pasar por la no presentación de la Selección a los campeonatos en los que interviene (Eliminatoria o Copa América) o restarle puntos de esos torneos, son sanciones que las tomará la Comisión Disciplinaria y que pueden ir también en contra del presidente de la federación (César Salinas) y de su comité ejecutivo, entre seis meses y dos años”, aseguró Cabrera.



La FBF demandó a Villegas ante el citado ente punitivo para rescindir unilateralmente el contrato que lo ligaba a esa entidad, el TRD le dio la razón a la federación, pero a la vez ordenó que se le pague a Villegas y a todo su cuerpo técnico la suma de 147 mil dólares como parte del bono de presentación en Copa América y gastos de alquileres de vivienda de los integrantes de su cuerpo técnico.



El TRD le dio a la FBF un plazo de 30 días para pagar esa suma a Villegas y compañía, en ese lapso podían apelar la decisión al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), algo que no ocurrió.



Como pasaba el tiempo y no se pagó, Villegas envió el pasado 18 de noviembre una carta notariada a Salinas en la que se le daba un plazo de diez días para que se le cancele la suma que ordenó el TRD, caso contrario advertía que acudiría a la Comisión Disciplinaria, extremo al que llegó finalmente.





“A la FIFA le enviamos el fallo del TRD y la carta notariada donde pedíamos el pago; además de los comunicados de la FBF y recortes de prensa donde sus dirigentes mencionan que no iban a cancelar. Espero que en un par de días tengamos noticias”, agregó Cabrera. El abogado subrayó que la Comisión Disciplinaria ya no pedirá más pruebas porque la demanda ya tiene una sentencia y lo único que se espera es la llegada de una conminatoria y las medidas coercitivas que tomará esta instancia para que Villegas y sus colaboradores paguen.



“Lo claro es que hubo un incumplimiento en el fallo del TRD”, apuntó la defensa del entrenador valluno.



En la FBF insistieron en que la federación no está obligada a pagar al DT.