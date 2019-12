Wilster busca dos objetivos: clasificación y luego el título







Los Tiempos.- “Nosotros buscamos dos objetivos. El primero es la clasificación a la Copa Libertadores, y es lo que debería ocurrir primero si hacemos las cosas bien; después, pelear por el título”, aseguró el técnico de Wilstermann Cristian Díaz.



El Aviador tiene dos caminos para conseguir el cupo como Bolivia 2 a la Copa Libertadores 2020. El primero es proclamarse campeón del torneo Clausura. En el caso que no lo logre, su última opción es terminar segundo en el Clausura y el premio también podría ser suyo, pero eso siempre y cuando Bolívar, que ya es campeón del Apertura, vuelva a ser campeón.



Después de la fecha 20, Wilstermann continúa en la pelea por el título del Clausura, ya que está a un solo punto del líder Bolívar, y con 18 unidades aún en disputa, nada está dicho.



Si bien Bolívar no está en la lucha por la clasificación a la Libertadores, porque ya tiene asegurado al cupo como Bolivia 1, Wilstermann tiene esta disputa con The Strongest, que ahora está a sólo tres puntos del aviador.



Es por esta razón que fuera de que el Rojo debe ganar el clásico cochabambino el jueves, el domingo enfrentará el cotejo vital para casi asegurar el cupo a la Libertadores como Bolivia 2.



Ese domingo 15 de diciembre, Wilstermann recibirá al Tigre en el estadio Félix Capriles. Ése es el cotejo —como se dice— de seis puntos, porque no sólo ganará los tres del encuentro, sino que evitará que The Strongest sume y con ello amplía la diferencia a seis puntos, dándole un poquito más de respiro y tranquilidad a esa lucha.



Ballivián, en duda



El volante ofensivo Ramiro Ballivián analizará si podrá llegar o no para el clásico cochabambino del jueves, ya que informaron que ante San José terminó jugando con dolor.



Ballivián tiene una fractura en la segunda falange del quinto dedo del pie derecho, motivo por el que jugó infiltrado ante el Santo.



“La infiltrada me duró 20 minutos, después jugué con dolor. Ahora debo descansar y pensar qué hago, porque uno siempre quiere estar, pero también debo pensar en mi salud, pensar en lo que pudiera venir el siguiente torneo y en mi familia”, dijo el volante antes de indicar que analizará si juega o no el jueves en el clásico cochabambino ante Aurora.