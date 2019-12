Monasterio afirma que no hay persecución política a exautoridades, sino un acto de justicia





10/12/2019 - 20:17:21

La Paz, (ABI).- El diputado de Unidad Demócrata (UD), Tomás Monasterio, afirmó el martes que no hay una persecución política a exautoridades, sino un "acto de justicia" por las numerosas irregularidades registradas durante la administración del expresidente Evo Morales.



"No se trata de una cacería de brujas ni una persecución política, se trata de un acto de justicia y se trata de la obligación que tenemos todas las autoridades en poder actuar", dijo a los periodistas.



La declaración surgió después que la Fiscalía informara que pidió a la Interpol la activación de la notificación azul para el exministro de Gobierno, Alfredo Rada, contra quien se presentó un requerimiento acusatorio por el caso denominado "La Calancha", donde fallecieron tres personas y más de 500 quedaron heridas.



"La gran pregunta es por qué en su momento no actuaron. No quiero pensar en que el Ministerio Público esté en una lógica de buscar la impunidad masista (...). Yo lamento mucho que después de la fuga vienen estos sellos a través de Interpol que en muchos de los gastos no pasa absolutamente nada", cuestionó Monasterio.



El legislador de UD aseguró que hará seguimiento a ese y otros casos que la Fiscalía sigue en contra de exautoridades para que se cumpla con la ley y los responsables tengan que responder por los delitos que cometieron.