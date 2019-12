Envían a la cárcel a presunto avasallador de tierras fiscales y piden a víctimas querellarse







10/12/2019 - 14:07:08

Oruro, ABI.- El fiscal departamental, Orlando Zapata, informó el martes que un juez determinó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro de Oruro del acusado de avasallar y lotear tierras fiscales, Luis Alegría, y pidió querellarse a las entidades estatales afectadas como la Alcaldía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras víctimas.



"Por varios delitos está detenido preventivamente, por tráfico de tierras, avasallamiento, lesiones graves, asociación delictuosa, entre otros, de las más de 60 denuncias que tenía este individuo se han reactivado unas seis", informó a la ABI.



Instó, asimismo, a la Alcaldía, el INRA y otras instituciones y personas que han sido afectadas con el avasallamiento y loteamiento de tierras y otros delitos a que se apersonen y se querellen contra Alegría.



"Caso contrario yo voy a iniciar un proceso penal de oficio en contra de las autoridades que estén omitiendo sus obligaciones, porque no es aceptable que desde 2006 este señor goce de protección a todo nivel e impunidad pura", advirtió.



Explicó que como Ministerio Público se han revocado varias causas que fueron rechazadas, tenía más de 60 denuncias.



"Lo que me llama la atención es que, en ningún momento ni la Alcaldía, ni el INRA y otras instituciones del Estado se hayan querellado contra este individuo (...), este señor manipulaba según versiones de las víctimas; a jueces, fiscales y a la misma Policía", denunció.



El fiscal del distrito reveló que recibió varias amenazas a propósito de ese caso, sin embargo, la autoridad judicial dijo que no le afecta y cumplirá con su trabajo de forma transparente hasta lograr la sanción que corresponde al imputado, que afecto a miles de familias e instituciones con el "tráfico de tierras".



"Aparentemente ha existido una inactividad a todo nivel y desconozco las causas dicen que él tenía un poder económico y político, eso lo vamos averiguar con esta investigación", advirtió.



Alegría fue capturado en días pasados, en aplicación de una orden de aprehensión, cuando participaba en un ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la población de Challacollo, distante a 11 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro.