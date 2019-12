Presidenta Áñez reitera que Ley de Garantías es inconstitucional: será enviada al TCP







10/12/2019 - 13:55:44

La Paz, ABI.- La presidenta Jeanine Áñez reiteró el martes que el proyecto de Ley de Garantías para Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, es inconstitucional y anunció que ese documento será enviado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si es aprobado en la Cámara de Senadores.



"La Ley de Garantías es inconstitucional, en todo caso lo que sabemos en este momento es que ha sido postergado y de todas maneras si es que llegara a aprobarse en la Cámara (de Senadores), pues espero que no sea así, pues la enviaremos al Tribunal Constitucional Plurinacional", dijo a los periodistas antes de ingresar a una reunión con pastores y líderes evangélicos en La Paz.



Ese proyecto, que fue aprobado la pasada semana en la Cámara de Diputados, está a la espera de su revisión en el Senado, tiene por objeto garantizar los derechos de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



El Gobierno enviará esa norma en consulta al TCP de manera preventiva y con el objetivo de evitar la impunidad y violaciones a las normas.



El ministro de Obras Públicas, Yerko Núñez, afirmó el lunes que "no corresponde dar garantías cuando ya lo establece la Constitución Política del Estado y las leyes en nuestro país" y aseguró que no existe persecución política en el país, tal como denunciaron legisladores y militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).