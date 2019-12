Caso fraude: Choque dice que no le advirtieron de las barbaridades





Erbol.- La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, reconoció que en su gestión se contrató al asesor Sergio Martínez, pero aseveró que las empresas encargadas del sistema de cómputo y su control informático no le advirtieron de las “barbaridades” que ocurrían.



Choque sostuvo que por primera vez el TSE, en medio del proceso electoral contrató a una empresa auditoria del área informática, en este caso Ethical Hacking, que controló el sistema de cómputo desarrollado por Neotec, pero éstas no le advirtieron de las irregularidades.



“Pregunto a la población boliviana en general, ¿por qué Ethical Hacking y Neotec no nos advirtió que estas barbaridades? ¿Por qué no nos dijo?”, cuestionó la expresidenta del TSE, quien cumple detención preventiva por el caso fraude.



No obstante, al momento de hacer público su informe, el gerente de Ethical Hacking, Álvaro Andrade, aseveró que las fallas de seguridad del sistema desarrollado por Neotec se reportaron desde el primer día que lo pusieron a prueba, y que la jornada de las elecciones se constató que se seguía modificando el código fuente.



Choque aseguró que ni ella ni los vocales conocieron el código fuente, puesto que eso correspondía a la parte informática.



“La parte informática nunca manejé, porque también existe, tiene que ver con la Dirección Tecnológica”, sostuvo.



El asesor



Choque aseveró que desconocía las actividades del asesor Martínez, que ahora está acusado por la manipulación del sistema del cómputo el electoral.



“Al señor Sergio Martínez se le contrató, pero jamás se le contrató para que haga barbaridades. Yo personalmente desconocía de lo que haya hecho”, manifestó Choque este lunes.



Según el informe de la OEA, el informático actúo como “asesor” de los vocales y dispuso incluso la implementación de un servidor, al margen del protocolo de seguridad, con la capacidad de manipular resultados. Tras conocerse esto, Martínez escapó del país.



El mismo sujeto ya había sido apartado del TSE en 2014, por su deficiente trabajo, según reveló el exvocal Antonio Costas.



Choque sostuvo que de haber sabido los antecedentes de Martínez, no lo habría contratado.



“Desconocía (los antecedentes), no lo sabía, porque jamás se le hubiera contratado”, aseveró la expresidenta del TSE.