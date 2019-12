Gobierno intentará reunificar candidatura Camacho-Pumari







10/12/2019 - 06:17:48

Correo del Sur.- Tras el escándalo de un audio que destapó presuntos intentos de cobro y presiones, el Gobierno lamentó anoche la situación en la que están envueltos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, con aspiraciones de terciar en las próximas elecciones generales, y señaló que “todavía hay tiempo” para buscar que ambos conformen un binomio.



“Vamos a hacer fuerza para poder unirlos”, dijo anoche el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, luego de que el fin de semana Camacho anunciara que no conformará una fórmula con Pumari, y que el domingo se difundiera un audio en el que se escucha al último supuestamente pedir $us 250 mil y el control de las Aduanas de Potosí y Oruro para declinar su objetivo de buscar la Presidencia del Estado.



El audio es auténtico, pero fue editado con mala intención, según Pumari, quien ayer exclamó que “la Patria nos necesita más allá de los intereses personales”. El domingo, el cívico potosino aclaró que el monto de dinero fue deslizado para emprender la campaña electoral, aunque las críticas en contra suya y de Camacho no cesaron.