Comcipo cierra filas por Pumari y comité cruceño no se pronuncia





10/12/2019 - 06:16:12

Página Siete.- Después del polémico audio, el directorio de Comité Cívico Potosinista (Comcipo) ratificó su respaldo unánime a su máximo dirigente Marco Antonio Pumari. El Comité Pro Santa Cruz, en cambio, no emitió una postura sobre su expresidente Luis Fernando Camacho.



El domingo se difundió, en redes sociales, un audio en el que se escucha al excívico cruceño reclamar a Pumari por presuntamente pedir 250 mil dólares y cargos en la Aduana para ser su acompañante de fórmula en las elecciones de 2020.



Ambos líderes protagonizaron las movilizaciones cívicas en contra del fraude. Pumari reconoció que el audio es real. Camacho negó que haya sido quien grabó la conversación.



Los dos fueron duramente cuestionados por diferentes líderes de frentes y sectores sociales, que coincidieron en que esa maniobra denota una falta de ética política.



Frente ello, Comcipo cerró filas en defensa de Pumari. Nelson Gutiérrez, segundo vicepresidente de ese comité, afirmó que “él sigue siendo nuestro presidente cívico y tiene el respaldo unánime” de toda la dirigencia y el pueblo potosino.



Tal es el respaldo, que Comcipo autorizó a Pumari seguir aceptando viajes a diferentes puntos del país para consensuar “acuerdos de unidad” con organizaciones políticas y sectores de cara a los comicios 2020.



“La postulación de Pumari queda en un segundo plano. Aquí lo que importa es la unidad. Si es necesario, será candidato, pero si no Pumari dará un paso al costado. No queremos varios frentes, eso sería dividir. Trabajaremos por la integridad y la democracia del pueblo boliviano”, manifestó Gutiérrez.



Desde Santa Cruz, el nuevo presidente del comité, Rómulo Calvo, sostuvo que no pueden emitir ningún criterio sobre el accionar de Camacho, porque él dejó de ser dirigente cívico y ahora se dedica a la vida política como candidato presidencial.



“Como comité cívico no nos queremos meter en política. Nuestro propio estatuto nos prohíbe tener algún accionar político, porque pueden ser mal interpretadas, mal usadas”, expresó Calvo, quien aclaró que el audio que involucra a Camacho se registró cuando él ya estaba desvinculado del ente cívico.



El 29 de noviembre, Camacho dimitió a la presidencia del ente cívico para pugnar por la silla presidencial del Estado.



El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, se refirió a la fractura entre Camacho y Pumari. Indicó que “él como otras personas se sienten decepcionados”, porque se perdió la esperanza, pues ante “la falta de diálogo y la falta de evitar ser ‘nuevos caudillos’, en vez de buscar el bien de Bolivia, parece que están (para) saciar apetitos personales”.



Pumari, quien ayer llegó a La Paz, afirmó que no tiene angurria de poder, porque hace un mes atrás ni pensaba ser un reconocido político. Abrió la posibilidad de deponer su candidatura “por la unidad de Bolivia”, y hasta de ir como postulante a la Vicepresidencia.