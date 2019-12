Gobierno enviará recurso de consulta al TCP: Rechazo a ley inconstitucional







10/12/2019 - 06:14:15

El Diario.- El gobierno de transición enviará un recurso de consulta previa al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre el proyecto de Ley de Garantías porque también pretende liberar a aquellos que participaron en hechos vandálicos en noviembre pasado y dejar impunes a exautoridades.



El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunció ayer que la aprobación de esa normativa es innecesaria, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado (CPE) otorga las garantías plenas a todos los ciudadanos del país.



“Consideramos que claramente no es constitucional, estamos analizando una consulta previa para que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar de manera inmediata. Esto será antes de que la Cámara de Senadores lo pueda tratar”, anunció la autoridad gubernamental.



“Nosotros pedimos nuevamente, de manera pacífica, que si los masistas (militantes del Movimiento Al Socialismo) aprueban esa ley (de Garantías), las protestas volverán a las calles (...), si siguen con esa norma y nosotros cercaremos el Legislativo y exigiremos que se cierre (…)”, dijo a la agencia Abi el representante de un colectivo de jóvenes, Fernando Rojas.



Un grupo de jóvenes protestó anoche, de manera pacífica, en las proximidades de la plaza Murillo, en La Paz, en rechazo al proyecto de Ley de Garantías para el Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales y advirtió con cercar el Legislativo si se promulga esa norma.



Este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, y tendría por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



Otro representante de ese colectivo, José Terrazas, dijo que la población pide “cero impunidad” por los hechos que sucedieron en noviembre, después de la renuncia del expresidente Evo Morales.



“El pueblo boliviano, nosotros que somos humildes, que somos trabajadores no tendremos tolerancia contra la corrupción, no toleraremos ningún acto de impunidad”, indicó.



En tanto, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores anunció que presionará para debatir la cuestionada ley en la sesión de la Cámara Alta, lo antes posible.



La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, señaló que es necesario debatir lo más antes posible la norma, ya que “los dirigentes afines a ese partido están siendo perseguidos por el Gobierno”.



Los interculturales, aliados de Evo Morales, dieron un plazo de 48 horas al Legislativo para que lo apruebe, esto fue ratificado en el ampliado nacional del MAS.



Sin embargo, la presidenta de transición, Jeanine Áñez, señaló que no promulgará esa norma porque es dejar en la impunidad a aquellos que participaron en los actos vandálicos que se generaron después de la renuncia de Evo Morales hace un mes (10 de noviembre).