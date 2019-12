Revisan contratos con firmas chinas para cambiar términos







10/12/2019 - 05:34:20

Página Siete.- El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, anunció ayer que su cartera hace la revisión estructural de los contratos firmados por el anterior Gobierno con las empresas chinas para la construcción de carreteras y adelantó que se buscará cambiar los términos.



“Nos hemos acercado, a petición de la Presidenta, a las empresas chinas. Estamos viendo cómo trabajaban antes y cómo van a trabajar ahora. Tenemos dos caminos: les decimos que se vayan o cambiamos los términos de referencia de los contratos”, manifestó la autoridad en una entrevista con Fides.



Arias indicó que, en muchos casos, el gobierno de Evo Morales firmó contratos bajo la modalidad “llave en mano” con las firmas chinas, lo que no permitía que haya una verdadera fiscalización de las obras, ya que bajo esta figura las compañías contrataban a sus fiscalizadores.



“En el caso de los contratos, gran parte se han hecho bajo la modalidad de llave en mano, que es un sistema que el anterior Gobierno ha empleado para que no haya fiscalización, que la hace la misma empresa que obtiene el contrato. El contrato dice que la empresa tiene que contratar su fiscalizador y eso no puede ser, tiene que haber una empresa externa que lo haga”, explicó.



Por otra parte, el ministro manifestó que se revisarán las condiciones de los contratos, relacionadas a las garantías ofrecidas por las constructoras.



“Hay que analizar la parte contractual, resulta que por norma internacional en una carretera de estas dimensiones (Rurrenabaque-Riberalta) la empresa constructora debería dar una garantía de cinco años, sin embargo, estamos viendo que en muchos casos las garantías sólo son por un año. Los términos de los contratos dicen eso, además, sólo se pide el 0,1% de garantía. Se nos cae un puente y se va al diablo la garantía; después, cómo arreglamos el resto de la vía”.





Otro de los temas que será sometido a revisión será la calidad de las obras. “Nuestros técnicos están haciendo el análisis estructural de los contratos y después tenemos que ver la calidad de las obras que han hecho los chinos, hay obras que dan pena”, puntualizó la autoridad.



Asimismo, señaló que se revisarán también los contratos de los créditos otorgados por China, los cuales condicionaban al Estado boliviano a emplear a empresas de esa nacionalidad.



“Se han dado contratos demasiado dirigidos, no existe explicación del porqué una empresa es contratada y otra no, estamos viendo también que los créditos para la construcción de las carreteras estaba condicionado. Nosotros queremos que aunque el crédito esté condicionado a la contratación de una empresa china, exista competencia entre las empresas, vamos a trabajar en cambiar los términos”, indicó.







Las inspecciones



Santa Rosa El ministro Iván Arias, junto con el ministro Yerko Núñez y una comitiva de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), visitó el fin de semana la comunidad de Santa Rosa, sobre la carretera Rurrenabaque-Riberalta, donde se reunieron con personal de la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) y la sociedad civil de la zona.

Reunión En el encuentro se abordaron temas sociales y medioambientales con la empresa y los pobladores. Según el ministro Arias, la empresa china se comprometió a fortalecer su relación con la comunidad y los trabajadores, así como ceñirse a la legislación boliviana en cuanto al cumplimiento de las normas laborales y medioambientales en la zona de construcción de la carretera.