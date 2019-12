Alfonso Kreidler: Pese a las adversidades vamos a apostar por Tarija







10/12/2019 - 05:31:35

El Deber.- La transnacional Alicorp aterrizó en la ciudad de Tarija hace unos meses, con una oficina en la zona de San Luis para comercializar sus productos de consumo masivo. Apuntan a convertirse en líderes en el mercado, pese a la adversidad del contrabando de productos comestibles provenientes de Argentina. El director de Negocio Consumo Masivo de Alicorp, Alfonso Kreidler Riganti, habló con EL DEBER, sobre este nuevo reto que asume la empresa.



¿Por qué apostaron a tener mayor presencia en Tarija?

Apostamos por Tarija porque es un departamento muy importante de Bolivia, con el cuarto Producto Interno Bruto (PIB) más alto del país y el PIB per cápita más elevado. Alicorp ha visto que era el momento para sentar presencia y llegar directamente a los clientes.



¿La apuesta es solo para comercializar sus productos o hay otro objetivo importante?

Ya teníamos presencia aquí, pero más bien indirecta con algunos distribuidores. Ahora tenemos una presencia directa para poder llegar a todos los canales de comercialización en mercados, supermercados, tiendas y restaurantes con todo el portafolio de productos que tenemos.



¿Cuáles son los productos a ser comercializados?

Tenemos un abanico grande e importante de productos que





nos acompañaron durante muchos años, como aceites Fino Light, Sabrosa y Sao, contamos con detergentes y jabones de las marcas Bolívar y UNO, fideos Don Vittorio, mantecas Karina y Margarina Reggia. También comercializamos productos de socios comerciales como Atún Primor, té Windsor y un portafolio muy grande que nos interesa que los clientes y consumidores de Tarija sean los beneficiados.



¿No temen la competencia desleal de productos comestibles de contrabando que ingresan, especialmente desde Argentina, a la capital tarijeña?

Consideramos que nuestros productos son de primer nivel y, a pesar de que haya contrabando, la calidad de nuestra oferta es muy alta y queremos que el consumidor no solo la pruebe, sino que sea un cliente fiel. Contamos con eso y pese a las adversidades vamos a apostar por Tarija.



¿Alicorp solo apuesta a la venta de sus productos o prevén otras inversiones?

Por el momento, comercialización desde nuestras oficinas en la zona de San Luis, con la distribución a los puntos de venta, y más adelante evaluaremos si realmente vamos con otras inversiones adicionales.



¿Qué cantidad de empleos directos e indirectos generan?

Tenemos una infraestructura pequeña. Estamos hablando de ocho a 10 empleos directos, pero el beneficio directo es muy alto porque son microempresarios los que nos ayudan a la distribución y la idea es justamente que los clientes puedan beneficiarse de todas las promociones y así generar un importante movimiento económico.



¿Qué nuevos productos planean presentar?

Estaremos lanzando nuevos productos cada dos o tres meses. Las novedades no puedo comentarlas por razones estratégicas. Por ejemplo, hace poco hemos presentado el detergente en polvo UNO y los resultados han sido excelentes.