Sánchez dice que quieren dividir Blooming y que el objetivo del 2019 está cumplido







10/12/2019 - 05:18:11

El Deber.- El director técnico de Blooming, Erwin ‘Platiní’ Sánchez, manifestó que quieren dividir al club. Sin dar nombres, expresó su molestia por supuestas malas informaciones a las que calificó de “mala leche”; sin embargo, y pese a su incomodidad, Sánchez afirmó que el objetivo de este 2019 está cumplido, ya que la meta era llegar a un torneo internacional. Los celestes tienen asegurado un cupo en la Copa Sudamericana de 2020.



“El mal del boliviano es el mismo boliviano y el mal del camba es el propio camba, que no le gusta ver que alguien haga las cosas de una manera diferente y bien. (Comparó) Como esto que estamos viendo en la política, todo el mundo queríamos a (Luis Fernando) Camacho y a (Marco) Pumari de repente para un binomio para estas nuevas elecciones, pero alguien metió la mano para dividir eso, entonces aquí alguien quiere meter la mano para dividir todo Blooming. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, obviamente con la misma hinchada”, disparó ‘Platiní’



Agregó que no conseguirán la división porque en el club existe honestidad y humildad. “Vamos a seguir luchando porque tenemos gente joven que tiene pensamiento diferente y no un pensamiento dañino”, indicó.



Sánchez también destacó la campaña del club en este 2019. “El proyecto Blooming sigue a pesar de esas vicisitudes negativas. La meta del plan está concluida, solo que hay mucha mala leche para querer derretir todo lo que hemos construido”, afirmó.





En el próximo partido, el equipo celeste, que marcha octavo en el torneo, se enfrentará a Real Potosí. El choque ante los lilas será el 11 de diciembre a partir de las 18:15 en el estadio Tahuichi Aguilera, por la fecha 21 del Clausura.