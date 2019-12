Gobernación dará terrenos a Bolívar en Alto Irpavi







10/12/2019 - 05:16:16

Página Siete.- Bolívar y la Gobernación de La Paz están en puertas de firmar un acuerdo para que los celestes cuenten con los terrenos de Alto Irpavi para desarrollar un centro de formación para sus divisiones inferiores.



El director del Servicio Departamental del Deporte, Fernando Trino, informó en las últimas horas que los acuerdos entre las partes están en la última etapa de revisión en la parte jurídica de la Gobernación, que dará el visto final para la firma del convenio.



“Bolívar nos pidió hacer un proyecto importante en Alto Irpavi y estamos trabajando en ello. Vamos a remitir los documentos a la Gobernación para que revise la parte jurídica y lo apruebe el gobernador. Si todo va bien, esta semana estaremos dando una sorpresa de un convenio con Bolívar para trabajar en esa zona”, comentó Trino al programa Zona Mixta, de Radio Qhana.



La autoridad explicó que de las tres canchas que existen en Irpavi, dos están a cargo de Bolívar y otra fue cedida en comodato a la Escuela ABB. Explicó que para 2020 se hará una nueva repartición para que sea más ecuánime y se beneficien otros clubes, como Always Ready y The Strongest, que también son de La Paz.



“Nosotros tenemos espacios físicos para desarrollar la parte deportiva, pero no contamos con dinero. Hay empresas e instituciones que sí pueden hacerlo y por eso estamos haciendo alianzas y hablamos con Bolívar, The Strongest y Always Ready para ofrecer los espacios”, agregó Trino.



Finalmente, se conoció que la Federación Boliviana de Fútbol inspeccionó los predios de la Gobernación en Alto Obrajes y no se descarta que exista una concesión de esos terrenos a la entidad federativa.