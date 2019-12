Oriente sufrió, ganó y aseguró su premio internacional







10/12/2019 - 05:11:32

El Deber.- Objetivo asegurado. No fue fácil. Oriente Petrolero logró este lunes una agónica victoria sobre Aurora por 2-1, resultado que se dio en el minuto 89 y gracias al jugador que había marcado diferencia en el partido: el argentino Pablo Ruiz.



Los refineros ya tienen asegurado un cupo a la Copa Sudamericana. Puede ser Bolivia 3 o Bolivia 4. Lo positivo es que jugarán un torneo internacional el próximo año y, de paso, les dieron una mano a Sport Boys y Destroyers, que al igual que los celestes cochabambinos bregan por salir de la zona del descenso.



Golazo del ‘Pícaro’





El golazo de Castillo salvó el dominio improductivo que había mostrado Oriente durante la primera parte. El juego refinero no era convincente más allá de tener el control de la pelota ante un rival que se agazapó en su zona y optó por el contragolpe como única arma para contrarrestar la actitud del dueño de casa.



Julio Baldivieso planteó el partido con una línea de cinco en el fondo donde David Díaz, Juan Francisco Rivero y Jaime Villamil armaron un mural que evitó que los albiverdes puedan moverse con soltura. Antes de la solitaria conquista del ‘Pícaro’ Castillo, Oriente había tenido solo dos llegadas claras sobre el arco de Torrico. Le costó romper líneas a los dirigidos por Vitamina Sánchez y eso originó que busquen las bandas donde Ruiz y John García fueron los únicos que intentaron sorprender, pero con llegadas que terminaron en pelotazos sin profundidad.



Castillo había pasado desapercibido en el área rival. No había cómo llegar al gol pese al dominio del partido. Fue entonces que apareció Castillo, que aprovechó un pase preciso de Áñez para bajar la pelota con el pecho y de media tijera establecer el 1-0 con el que concluyó el primer tiempo.



La reacción de la visita



Los cambios que hizo Julio Baldivieso, que dirige al equipo del pueblo desde las graderías surtió efecto. Tomás Bolzicco y William Álvarez entraron con la idea de reforzar el ataque, tomando en cuenta que Oriente dejaba muchos espacios en la zaga.





Buena interpretación del DT cochabambino, pues a los seis minutos de iniciado el segundo tiempo, un pase desde la derecha de Álvarez originó que Bolzicco, que estaba metido en el área rival, defina de primera y logre la paridad.



Vaya sorpresa para Oriente, que jamás pudo darle efectividad al dominio territorial que ejercía sobre la visita.







Vitamina se le jugó en esta etapa al sumar a Kevin Salvatierra y Ferdy Roca y sacar a García y Rojas, que no habían aportado al mejor desenvolvimiento del equipo. La brega continuó con mucho desorden, pero con notorio entusiasmo. Mugni y Ruiz por momentos se dieron modos para hacer la diferencia, sobre todo este último, que luchó todo el tiempo y en virtud a esta actitud consiguió darle la victoria a Oriente cuando el partido moría. Justo, un pase de su compatriota, ocasionó que Mena no pueda controlar la pelota y deje al volante argentino de cara al arco. Fue un gol salvador, el que pone a Oriente otra vez en el contexto internacional.