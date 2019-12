Presentan pruebas de asesinato de expolicía venezolano en Corte Penal Internacional







09/12/2019 - 21:10:52

VOA.- Diputados venezolanos entregaron este lunes en la Corte Penal Internacional pruebas de lo que califican como una “masacre” en la que murieron el expolicía, Óscar Pérez, y otros agentes a manos de cuerpos de seguridad del Estado, hace casi dos años.



El exdiputado a la Asamblea Nacional Wilmer Azuaje y el parlamentario y miembro Comisión Permanente Seguridad y Defensa, Franco Casella, consignaron ante la corte más de 400 fotos, videos y otros documentos sobre el hecho.



Lo entregado por los parlamentarios es parte de los presentado del medio español, El Mundo, en una crónica publicada este domingo sobre la ejecución extrajudicial de Pérez y sus seis compañeros.



El trabajo periodístico, entre otras cosas, revela que el ex agente de policía venezolana tenía 40 heridas de balas en su cuerpo. Esperan que las pruebas entregadas sean agregadas al expediente que ya tiene abierto el presidente en disputa Nicolás Maduro.



“No solamente traemos todas esas fotos y vídeos de Óscar Pérez, también reforzamos la violación sistemática que están viviendo muchos jóvenes en las cárceles”, afirmó Azuaje en declaraciones a medios nacionales.



“Sabemos que estas imágenes generan dolor en los miembros de los familiares generan dolor, y lo entendemos. Pero también entendemos que los últimos minutos de estos valientes fueron transmitidos en vivo con una intención: que el mundo supiera lo que estaba ocurriendo, y que se entendiera la violación de derechos humanos, y que se entendiera el asesinato que se estaba cometiendo”, agregó por su parte Casella.



El presidente encargado, Juan Guaidó, se refirió también este lunes al caso y recordó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. “Seguiremos luchando para hacer justicia para nuestros mártires, su sacrificio no será en vano”, agregó.



Los parlamentarios adelantaron que consignarán los mismos documentos ante la Organización de las Naciones Unidas. “No aceptamos que se le haya dado un puesto a la persona que ha violentado los derechos humanos terriblemente como ha sido el Sr. Nicolás Maduro”, indicó Azuaje.



Este 5 de diciembre, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) presentó su informe anual sobre los procedimientos preliminares que están abiertos, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela.



La fiscal Fatou Bensouda, indicó que si decide seguir adelante el examen, luego de finalizar su análisis, pasará a la última fase: la admisibilidad de los casos.



Pérez y sus compañeros fueron asesinado el 15 de enero de 2018. Estuvo huyendo desde junio de 2017, luego de ser considerado como un "terrorista" por parte del gobierno de Nicolás Maduro, cuando apareció volando en un helicóptero sobre el Tribunal Supremo del país, en Caracas, lanzando granadas, pero sin dejar heridos.