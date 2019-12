Brasil mantiene su posición en Índice de Desarrollo Humano 2019







09/12/2019

Agencia Brasil.- En 2019, Brasil mantuvo su posición 79 en el ranking con 189 países organizados por su Índice de Desarrollo Humano (IDH). En América Latina, ocupa el cuarto lugar, por debajo de Chile, Argentina y Uruguay. El aumento fue de 0,001 puntos con respecto a la puntuación anterior. La nación logró frenar con éxito ciertas desigualdades, pero tendrá que hacer frente a nuevos desafíos.



El IDH se basa en tres pilares que las Naciones Unidas consideran fundamentales: la salud, en forma de la esperanza de vida de las personas; el conocimiento, a través del número medio de años de estudio en comparación con los años de educación previstos; y el nivel de vida, que es el ingreso bruto per cápita.



"El índice es relativo a los cambios que tienen lugar en otros países, lo que puede hacer que suba o baje. Deberíamos examinar los progresos realizados, que considero positivos. Brasil sigue avanzando, aunque la economía no está funcionando como se esperaba. El crecimiento de Brasil es sólido, positivo y sostenido", dijo el Director de Desarrollo Humano de la ONU, Pedro Conceição.



Considerado un país con un alto Índice de Desarrollo Humano, Brasil ha mejorado tanto su esperanza de vida como su ingreso anual per cápita. La tasa aumentó a lo largo de las tres últimas décadas. Entre 1990 y 2018, el país creció 24%, por encima del promedio latinoamericano (21%) y del promedio mundial (22%). La esperanza de vida de los brasileños al nacer aumentó en 9,4 años. En el mismo período, el ingreso promedio de la población aumentó 39,5%.

Meta posible, pero improbable



Todavía hay espacio para un crecimiento significativo en Brasil. Sin embargo, aunque el índice se dispare en los próximos años, probablemente no podremos corregir las "desigualdades arraigadas", argumentó la coordinadora Betina Ferraz Barbosa, quien presentó el informe. "Brasil ocupa un lugar destacado y podría alcanzar un nuevo umbral. ¿Pero hemos resuelto el problema? Sólo logramos aumentar el contenido de la pequeña canasta de desarrollo que compone el índice", señaló.