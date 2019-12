Costas dice que el asesor fue contratado en su ausencia y que le ocultaron el tema de los servidores







09/12/2019 - 21:01:54

Erbol.- Tras la revelación del informe final de la OEA, el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, deslindó responsabilidades por la contratación del asesor informático Sergio Martínez, prófugo por el caso fraude, pero además aseveró que le ocultaron la existencia de servidores observados por el organismo internacional.



Respecto al asesor, Costas señaló que el mismo había sido contratado por decisión de sus colegas mientras él estaba en el exterior en una observación electoral.

Indicó que al enterarse del memorando de designación de Martínez, optó por reclamar a la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, porque tenía conocimiento de que el informático ya había tenido un trabajo deficiente en el cómputo de las elecciones del 2014.



Costas aseveró que Martínez estaba destinado inicialmente al área del Servicio de Registro Cívico Departamental, pero después de eso desconoce cuáles hayan sido las funciones que ejerció el informático.



Según el informe de la OEA, el informático actúo como “asesor” de los vocales y dispuso incluso la implementación de un servidor, al margen del protocolo de seguridad, con la capacidad de manipular resultados. El organismo aclaró que esta decisión se hizo sin la participación del entonces vocal Costas.



Costas señaló que “gracias a Dios” el informe de la OEA aclara que esa disposición se ha hizo en ausencia suya.



Los servidores



El informe final de la OEA identificó a dos servidores ocultos (identificados como BO1 y BO20), que no eran controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas.



Antonio Costas aseveró que estos servidores no era de su conocimiento y que, de haber sabido de ellos, habría hecho la denuncia.



“Todas las acciones que se han dado que están representadas claramente en el informe de la OEA, como la existencia de servidores, como el flujo de datos que se ha dado son de mi total desconocimiento. Yo no he tenido oportunidad de hacer coordinación con ninguno de los profesionales, porque evidentemente esa información me ha sido ocultada, porque si hubiera conocido en esa oportunidad esa gestión que se estaba haciendo esa misma noche yo hacia la denuncia pública”, sostuvo el exvocal.



Señaló también que el 17 de octubre ya hizo conocer una nota a la Presidencia del TSE, donde manifestó su preocupación porque el resto de los vocales lo excluían de reuniones con la empresa Neotec, encargada del sistema informático, y Ethical Hacking, la responsable de la auditoría al mismo.



“Por tanto, muchas de las decisiones que se han ido coordinando con ellos no eran de mi conocimiento”, agregó.



Costas cumple detención preventiva por el caso de fraude electoral. Este lubnes debía ser su audiencia de apelaciòn, pero no se puda realizarla por la ausencia del exvocal Edgar Gonzales, quien no pudo llegar desde Cochabamba.