Camacho insta a Núñez a demostrar acusaciones contra Jerjes y lo amenaza con proceso







09/12/2019 - 20:58:48

Página Siete.- El exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se refirió a las declaraciones del actual ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, en la que acusaba a Jerjes Justiniano de querer utilizar fondos del Estado para la campaña del cruceño, por esto pidió pruebas y una investigación sobre este tema o amenazó con iniciar procesos.



“Prefiero no tener (dinero) a venderme, robarle al Estado no lo haré nunca. Si el ministro (Núñez) de la presidencia no hace las investigaciones correspondientes porque está mi nombre de por medio, le exigiré al (ex) ministro Justiniano que haga lo que corresponde en ley y espero que acá salgan sentencias y se haga una investigación imparcial porque estamos en el mismo estilo del MAS, que el que se enoja lo metes preso o buscas como extorsionarlo, no se trata de nombrar sino de probar”, dijo Camacho al portal web Detrás de la Verdad.



Además aclaró la razón de la nominación de Justiniano como Ministro de la Presidencia, durante los primeros días del gobierno transitorios de Jeanine Añez, “Justiniano fue propuesto por los sectores que se sentaron con la Presidenta la noche de su posesión que me pareció lógico y no tirado de los pelos, y me pareció una de las condiciones importantes que no solamente era justa sino coherente”.



Añadió que no presionó en ningún momento para su elección, “lo único que hice fue aceptar que alguien que era de mi confianza pueda formar parte del gabinete sabiendo que nos iba a causar problema, ya salió y respiro tranquilo, también hay muchos intereses que se están jugando en lo político, y están buscando como dañarme y lo hacen a través de él”.