Revilla espera que proyecto de Ley de Garantías no deje en la impunidad a autores de la quema del patrimonio de la ciudad





09/12/2019 - 18:28:16

La Paz, ABI.- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, dijo el lunes que espera que el proyecto de Ley de Garantías para Ejercicio Pleno de Derechos Constitucionales, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, no deje en la impunidad a quienes quemaron los buses Pumakatari el 10 de noviembre, y causaron destrozos en la Subalcaldía de Mallasa y de varias estaciones policiales integrales de la ciudad.



"Porque todos sabemos que en medio de los vándalos también había algunos dirigentes, entre comillas de algunas organizaciones, y eso no puede ocurrir, no puede haber impunidad a quienes han causado tanto daño al patrimonio de la ciudad", dijo a los periodistas.



La Ley de Garantías, también denominada Ley de Pacificación, tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de las personas movilizadas durante el conflicto político y social que detonó el fraude en los comicios del 20 de octubre y prohibir aprehensiones arbitrarias.



Revilla explicó que esa norma que pretende ser aprobada, "al parecer" tendría el objetivo de beneficiar a quienes causaron daño al patrimonio de la ciudad y a los bienes públicos, como son la subalcaldía, las infraestructuras policiales y los Pumakatari.



El 10 de noviembre una turba violenta de personas destruyó y quemó 64 buses Pumakatari en la zona de Chasquipampa, al sur de la ciudad.



Varios sectores expresaron en los últimos días su desacuerdo en la aprobación de esa normativa, incluso la presidenta Jeanine Áñez aseguró que vetará esa ley porque es un Gobierno de transición y no tiene las atribuciones para otorgar garantías que, además, ya están establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE).