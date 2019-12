Escándalo por el comentario ofensivo respecto a Colombia del presentador de Miss Universo







09/12/2019 - 16:44:33

Infobae.- En medio de la edición número 68° del certamen Miss Universo celebrada en Atlanta, Estados Unidos, el presentador del evento, Steve Harvey, soltó un chiste que indignó a todo un país, al referirse a los carteles del narcotráfico colombiano cuando llamaba a Gabriela Tafur, reina de Colombia, entre las 20 semifinalistas.



“Tú sí me perdonas, pero la gente del cartel está molesta conmigo, y no lo están tomando de la misma manera”, dijo el cinco veces presentador de la ceremonia.



Se refería Harvey al error que cometió en 2015 cuando leyó mal los resultados finales del certamen y dio como ganadora a la entonces representante de Colombia, Ariadna Gutiérrez, quien alcanzó a ponerse la corona y la cinta de Miss Universo solo para minutos después tener que entregarla a la representante de Filipinas Pia Wurtzbach.



Este año el presentador volvió a bromear sobre el incidente y antes de hacer el comentario sobre la molestia del “cartel” mostró a Tafur, la actual reina de la belleza colombiana, la tarjeta donde estaba su nombre como una de las 20 finalistas.



“Aquí está escrito, aquí lo tienes”, dijo el Harvey. A lo que Tafur contesto “¿Estás seguro de que leíste bien, o me regreso? (…) Igual yo te perdono”.



Tras el comentario referenciando al narcotráfico, cientos de usuarios en las redes la emprendieron contra el presentador, e incluso algunos artistas y periodistas colombianos escribieron en inglés mensajes al presentador manifestando su descontento.





En el concurso Tafur cerró su participación llegando a las cinco finalistas y aunque no ganó la corona sus comentarios en respaldo al Paro Nacional que inició el pasado 21 de noviembre en Colombia y su respuesta en defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo cuando le preguntaron sobre su posición frente al aborto, le ganaron gran notoriedad.