Inhabilitan a 144 postulantes a vocales del Tribunal Electoral de Santa Cruz y 163 siguen en carrera







09/12/2019 - 11:36:31

Santa Cruz, ABI.- La representante de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Mariela Paniagua, informó el lunes que 144 postulantes a vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) fueron inhabilitados por no cumplir todos los requisitos exigidos en la convocatoria emitida por la Comisión de Constitución.



"Ayer (por domingo) culminó ya el proceso de revisión de la documentación y han quedado inhabilitados 144 postulantes y habilitados 163 de los cuáles 82 son mujeres y 81 varones", informó.



Paniagua explicó que los postulantes inhabilitados no cumplieron todos los requisitos, "bastaba solo con uno de ellos para salir del proceso de preselección".



Recordó que la primera etapa fue la calificación de requisitos y aún no se hizo a la revisión de currículums, que serán evaluados una vez culmine la fase de impugnaciones, que comenzó esta jornada y que durará dos días.



Explicó que a partir de la calificación de las hojas de vida de cada postulante se desarrollarán las entrevistas que se fundamentarán en un banco de 50 preguntas para dar paso a las calificaciones y elegir a las cuatro ternas con 12 postulantes que hayan obtenido mayor puntaje.