Camacho afirma que Pumari lleva la escuela del MAS y que no distingue la corrupción





09/12/2019 - 11:29:36

Erbol.- Tras la revelación de un audio en que se habla de cuotas de poder y dinero, Luis Fernando Camacho acusó a Marco Pumari de haber tenido una conversación “repugnante” con él, actuar bajo la “escuela de conducta” del MAS y no distinguir el eso corrupto de aduanas.



En el audio se escucha a Camacho y Pumari hablar de un pedido de 250 mil dólares y el poder sobre las aduanas de Oruro y Potosí, que habría realizado el presidente de Comcipo para acompañar a Camacho como candidato vicepresidencial.



Camacho, a través de un mensaje de redes sociales, aseveró que él no filtró el audio, pero de haberlo tenido lo hubiese difundido de frente.



Explicó que el pedido del dinero y las aduanas le fue realizado en una reunión el 1 diciembre y que incluso existe el video de un abrazo que realizó con Pumari. Sin embargo, el 3 de diciembre, se volvió a reunir con el cívico potosino y otras dos personas.



Según Camacho una de esas dos personas habría revelado el audio, porque estaba molesta dado que estaba financiando a Pumari para ser candidato presidencial, y no quería que vaya de segundo.



Camacho agregó que el audio es parcial y que se dijeron cosas peores. “Sería bueno que se sepa todo y no solamente una parte de la conversación”, señaló.



“Lamentablemente el MAS ha dejado una escuela de conducta que ha permeado aun a dirigentes jóvenes como Marco Pumari. Yo no puedo llevar de compañero de fórmula a una persona que no es capaz de distinguir que el uso corrupto de las aduanas es un crimen. Qué nos esperaría en el futuro?”, señaló el cruceño.



Mensaje de Camacho (Detrás de la Verdad)



“Respecto al audio publicado digo claramente lo siguiente:



Si yo hubiera grabado la conversación y hubiera querido que se conozca, les aseguro que el mismo día lo hubiera publicado de frente, sin esconderme y por los siguientes motivos:



Su pedido de los 250.000 dólares y las dos aduanas (Oruro y Potosí) fue hecho en una reunión anterior, el domingo 1 de diciembre pasado, por lo que me podría haber evitado toda una semana de ataques y mentiras que tuve que soportar por caballerosidad y respeto a una conversación privada, aunque por demás repugnante. Ese día el pidió tiempo para hacer público nuestro compromiso de acompañarme como segundo de fórmula. En la oportunidad grabamos un video sellando con un abrazo dicho compromiso que Pumari solicitó guardarlo hasta el día de hacer público el anuncio. Conservo este video.



Hubiera aprovechado la oportunidad para develar muchas otras cosas y con más claridad, ya que la reunión duró más de dos horas y se dijeron cosas aun más graves de lo que refleja ese audio parcial.



En la última reunión del martes 03 de diciembre, Pumari estaba con dos personas, sin embargo en sus declaraciones habla sólamente de una. Asumo que la otra (a quien no menciona ni da su nombre), es la que estaba molesta porque fue recién en esa reunión que se enteró que Pumari ya había aceptado ser candidato a la vicepresidencia, y que se lo había escondido a todo su equipo. Este señor nos expresó que se sentía engañado por ser él quien lo había estado financiando y apoyando en una negociación para ir de primero de fórmula. Prefiero no ser yo quien dé su nombre. Casi podría asegurar que la nota y grabación filtrada a la prensa es suya.



La exigencia de las dos aduanas era para que yo se lo pida al gobierno, a lo que le dije que era algo que yo no podía hacer. Ojalá se hubiera pasado un audio de toda la conversación para registrar aquello.



En la conferencia de prensa de ayer, yo le pedí a Pumari que diga toda la verdad ya que habían 8 testigos que estuvieron presentes. Este audio es una versión parcial de lo que se dijo. Si la verdad salió a flote de esta manera, develada por una persona suya, sería bueno que se sepa todo y no solamente una parte de la conversación.



Nuestra misión es restituir la moral pública y desterrar la corrupción de la que tanto se ha valido Evo Morales para prostituir la política. Nosotros no vamos a negociar principios e incurrir en los vicios del pasado. Lamentablemente el MAS ha dejado una escuela de conducta que ha permeado aun a dirigentes jóvenes como Marco Pumari. Yo no puedo llevar de compañero de fórmula a una persona que no es capaz de distinguir que el uso corrupto de las aduanas es un crimen. Qué nos esperaría en el futuro?



La Bolivia que soñamos es transparente y próspera y únicamente caminaremos juntos quienes tengamos la misma misión.”