Murió el rapero estadounidense Juice WRLD







09/12/2019 - 10:29:58

Infobae.- Jarad Anthony Higgin, mejor conocido por su excéntrico nombre artístico, Juice Wrld, habría sufrido una emergencia médica cuando caminaba en los pasillos del Aeropuerto Internacional Midway, en Chicago, y se desplomó en el piso, según relataron testigos y autoridades que le ofrecieron ayuda este domingo.



El episodio fue muy aparatoso. Oficiales que ofrecieron sus servicios para ayudarlo detallaron que el joven músico sangraba por la boca a pesar de estar consciente y que de manera inmediata fue trasladado a un hospital cercano donde lamentablemente murió.



La policía de Chicago confirmó a la AFP que el rapero en ascenso sufrió una descompensación, tras bajarse de una avioneta privada. Ante este hecho, el sitio especializado en celebridades TMZ, reportó que Higgins sufrió una fuerte convulsión.



En tanto, una portavoz de la oficina médica del condado de Cook, en Illinois, dijo que había sido notificada de la muerte del rapero, cuyo nombre real era Jarad A. Higgins, mientras que la autopsia del cuerpo se planea realizar el día de mañana lunes, 9 de diciembre.



Dicha noticia ha conmocionado a la industria, ya que el rapero, forma parte de la ola de jóvenes artistas que se posicionaron en streaming para más tarde llegar a los escenarios. Juice, era parte importante de “los raperos de SoundCloud” quienes siguen creciendo como la espuma.



Interscope Records, discográfica de Juice Wrld, comentó en un comunicado de prensa publicado en sus redes sociales que: “Juice tuvo un impacto profundo en el mundo en un periodo muy breve... Perder a alguien tan amable y tan cercano a nuestros corazones es devastador”.



Aunque hasta el momento las causas de la muerte no han sido aclaradas y no hay una posición oficial al respecto, en algunas redes sociales hay una serie de especulaciones en torno al episodio donde murió el rapero y también se comparten sucesos escandalosos de la vida del cantante.



Play



El nombre artístico de Higgins fue inspirado por la actuación del rapero estadounidense Tupac Shakur en la película Juice (1992), la cual fue dirigida por Ernest R. Dickerson, en la que narra la vida de cuatro jóvenes de Harlem. Dicha historia, en la cinta, cuenta la vida que llevan alrededor de la vida diaria y su encuentro con las pandillas.



El single inicial del rapero, “Lucid Dreams”, llegó al número 2 de la lista especializada Billboard Hot 100 en 2018, y su álbum “Death Race for Love” debutó en el primer lugar de la Billboard 200 el año siguiente.



El rapero, quien con 21 años recién cumplidos el pasado lunes, por fin había alcanzado la mayoría de edad, para, comenzar a vivir, no tuvo tiempo siquiera de celebrar su cumpleaños en grande.



Por ahora, ni amigos cercanos al cantante, ni familiares, han expresado ningún tipo de declaración respecto al deceso del artista, se espera que sea a partir del próximo jueves que luego de las investigaciones comiencen los servicios funerarios.



Hasta el término de esta información en desarrollo, se desconoce si Jarad Anthony Higgin, mejor conocido por su excéntrico nombre artístico, Juice Wrld, tenía alguna enfermedad, padecimiento o patología que pudiera haber provocado que el rapero, aparentemente en una hemorragia interna perdiera la vida con tan sólo 21 años de edad y en el punto más alto de su creciente carrera.