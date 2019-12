Google dedicó su Doodle a la lotería, un tradicional juego de mesa mexicano







09/12/2019 - 10:18:31

Infobae.- Este 9 y 10 de diciembre el Doodle de Google celebró la creación del tradicional y popular juego de mesa mexicano: la lotería, que está protegida por derechos de autor hace 106 años.



Para homenajearlo no sólo se creó una imagen interactiva. La portada del buscador del gigante tecnológico se convirtió en un juego digital, que se pueden tener partidas en privado o con personas de todo el mundo.



La construcción del Doodle



Perla Campos, líder global de Marketing de Google fue la responsable de idear este Doodle. La inspiración la encontró en los recuerdos de sus vacaciones familiares en México en las que se reunía con sus seres queridos para pasar horas jugando lotería.





“Pienso en nosotros arrojando frijoles el uno al otro en un intento por distraernos de los tableros. Más importante, pienso en la risa, la emoción y el cómo todas las preocupaciones del mundo se desvanecen conforme este juego nos une, incluso aunque sea sólo por unas horas”, explicó.



Para representar este pasatiempo en la plataforma, Perla recurrió a cinco ilustradores mexicanos y mexicoamericanos para reinventar la imagen del juego y mantener su esencia. Ellos fueron Chabaski, Cecilia Ruiz, Luis Pinto, Loris Lora y Vals. Dijeron que intentaron retomar los patrones y colores que se pueden ver en los alebrijes, artesanías mexicanas y lucha libre; elementos representativos de la cultura mexicana.



El equipo viajó a México para inspirarse aún más y hacer imágenes mexicanas. Junto a Perla Campos, vistaron lugares icónicos de la capital del país como Coyoacán y su mercado de artesanías. Los resultados fueron imágenes de elementos tradicionales como la chalupa, el elote, las jaras, el catrín... Además de figuras más actuales como los emojis o el buscador de Google.





También decidieron ilustrar las fichas como frijoles, que es lo que se suele utilizar en los hogares mexicanos.



Pero el trabajo de Perla Campos y su equipo no sólo quedó ahí. Apegándose a la manera original en la que se juega la lotería, decidieron que una voz famosa fuera quien “cantara” las cartas. El elegido para hacerlo fue el reconocido youtuber Luisito Comunica, quien además dicta las instrucciones para que en los 30 países de mundo en donde está disponible el Doodle, puedan comprende cómo se juega.





Origen de la lotería



El popular juego surgió en Italia en el siglo XV; después se mudó a España, y finalmente fue exportado a México en 1769 durante la Colonia. Los personajes de las tarjeta han cambiado a lo largo de la historia para mostrar el panorama cultural de la época. Una de las versiones más conocidas fue creada por el francés Clemente Jacques en 1887 en México, que fue registrada por derechos de autor en 19013.



“Hoy, las imágenes icónicas de la lotería y la experiencia compartida que fomenta entre las personas de distintas generaciones se ha convertido en una fuente de orgullo y celebración para la cultura mexicana”, dijo Perla Campos.



Cómo se juega la lotería



El mecanismo es similar al bingo. Los participantes deben marcar las casillas que se mencionan; pero en este caso no se trabaja con números o con letras, sino con el nombre de la figura que aparezca en las cartas, como la Luna, el Sol o la estrella.





Quien logre llenar la plantilla completa o la figura impuesta antes de comenzar el juego (como filas o columnas), debe gritar “¡lotería!" y es quien resultará triunfador. Si no se realiza esta exclamación, la victoria no podrá contar.



De esta manera se juega también en el Doodle de Google. Se arrastran los frijoles a la plantilla asignada, y al formar la figura dada al azar por el buscador, se debe apretar el botón con el nombre del juego.