Chi plantea que nuevo TSE apruebe apertura a candidatos sin partido







09/12/2019 - 06:35:03

Erbol.- Tras confirmarse la ruptura de parte del viejo Partido Demócrata Cristiano (PDC) y dejarlo sin opción de ingresar a la próxima carrera electoral, el excandidato presidencial coreano-boliviano Chi Hyun Chung anunció que pedirá al nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) la apertura a nuevas siglas o admitir a candidatos sin partido político.



“Creo que todas las siglas viejas están corrompidas y manchadas de sangre y son empresas familiares y jamás se podrá sacar el nepotismo de estas 11 empresas con sus negocios cerrados”, escribió en su cuenta de twitter.



El pasado 29 de noviembre, el vocero del PDC, Víctor Hugo Velasco, explicó que rompieron el acuerdo, porque Chi sostenía reuniones con otras siglas políticas y eso ha llevado a entender el alejamiento continuo que ha tenido el candidato.



Chi fue la sorpresa en las últimas elecciones al obtener 8.78 por ciento de la votación, equivalente a 539 075 votos, desplazando a Oscar Ortiz que había sido el primero en lanzar una campaña electoral anticipada que tenía opciones de llegar a ese porcentaje.



Sin embargo tras la anulación de los comicios generales a consecuencia del fraude electoral confirmado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Chi quedó huérfano de sigla y su exitoso salto a la vida política se esfumó en menos de un mes.



De acuerdo a la normativa electoral, los candidatos a presidente y vicepresidente debe ser postulados por un partido político o una alianza con personería de alcance nacional, que elija entre sus militantes o invite a la persona en particular.



En similar situación que el pastor evangélico se encuentra el líder cívico cruceño Luis Fernando Camacho, el potosino Marco Pumari que si bien tienen ofrecimientos de una sigla política, pero no logran confirmar alguna alianza con miras a las elecciones.



El PDC ofreció su sigla a Camacho así como el MNR y con este partido tiene un preacuerdo, aunque la condición es conformar un frente único de los partidos de la oposición. Pese a los acercamientos, el líder cruceño no tiene al momento confirmado ninguna una alianza política.