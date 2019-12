Pumari denuncia guerra sucia y niega cobros para ser candidato







09/12/2019 - 06:22:37

La Razón.- “La guerra sucia ya empezó antes de las elecciones”. Así respondió el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, sobre la difusión de audio que develó un presunto cobro de $us 250.000 además de la disposición de dos aduanas a cambio de aceptar la candidatura a la Vicepresidencia de Bolivia en la fórmula con Luis Fernando Camacho.



De acuerdo al audio, entregado por un presunto seguidor del presidente Comcipo) al programa Detrás de la Verdad, el dirigente potosino presuntamente demandó ese dinero y las aduanas de Oruro y Potosí.



“Si queremos generar un mejor país, nuevo, renovado, con esperanza, con juventud, no podemos nosotros empezar con las condiciones. Yo no lo quería decir (…), pero no podemos hablar, por lo menos yo me siento así, de que yo estoy pagando prácticamente por una candidatura, cuando hablamos de los $us 250.000, y no es correcto. Cuando hablamos de la Aduana, ‘no es mi gobierno’, te lo dije. Anoche decidí que yo voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo, Marquito, por donde quiera ir, con el apoyo de su directorio”, le dice Camacho a Pumari en la grabación, en una reunión celebrada entre ambas comitivas el martes 3 de diciembre en Santa Cruz.



“Yo no puedo con mi conciencia, porque todo lo he hecho recto. Y entrar con un (candidato a) Vicepresidente que me condiciona con plata y con Aduana, no puedo ir”, se escucha continuar a Camacho.



La Razón intentó sin éxito conocer la posición de Camacho respecto de esa conversación.



“La guerra sucia ya empezó antes de las elecciones, ni siquiera hay convocatoria a elecciones y ya le tienen miedo a Marco Pumari; eso es lo que pasa en este momento. No voy a ingresar a ese juego, pero la guerra sucia ya ha empezado”, dijo Pumari en La Paz tras participar de la entrega de una plaqueta en el barrio de Achumani en La Paz por la lucha encarada el pasado mes.



El cívico potosino continuó su alocución por la polémica al decir que “son bajezas que no son características de un líder”, sin mencionar nombres.



Negó además que quien grabó la conversación haya sido un acompañante suyo de Comcipo y quien además pudo haber entregado el audio al programa Detrás de la Verdad. “Eso es falso, sabemos que esto ha sido intencional”, dijo.



Antes, en otra entrevista con el diario El Potosí, Pumari señaló que hubo un ofrecimiento de dinero de parte de personas vinculadas a Camacho par la campaña electoral que ambos se aprestaban a encarar en caso de consolidar el binomio con miras a las elecciones de 2020.



“Ellos (gente de Camacho) me hablan de un financiamiento, o él o la persona me habla de un financiamiento, que supuestamente estaría ya presupuestado para lo que va a ser la campaña que se iniciaría si en todo caso yo aceptada la vicepresidencia conjuntamente con Luis Fernando Camacho. O sea, es la palabra logística para encarar una posible campaña si íbamos juntos”, dijo.



Pero no fue solo eso, reveló que en la reunión del 3 de diciembre en Santa Cruz conversó del tema con Camacho y consideró que se sintió presionado para aceptar la oferta de la candidatura a la Vicepresidencia.



“Imagínese el extremo que ha llegado a preparar toda esta situación para que sea o condicionarme o chantajearme para que yo sea vicepresidente”, señaló al diario potosino.



“Claramente han pretendido hacernos firmar un documento que garantice que yo sea vicepresidente; no lo dicen, no lo dicen ahí. ¿Por qué me querían obligar en ese momento a forma a como dé lugar un documento?”, cuestionó.



Mientras Camacho tiene ofertas de varias siglas para su postulación, Pumari intenta cerrar acuerdos para su propia fórmula.