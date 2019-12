INRA Santa Cruz inicia entrega de 9.000 títulos de derecho propietario







09/12/2019 - 05:44:17

El Deber.- A partir de hoy, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz, realizará la entrega de 9.000 títulos de derecho propietario que por distintos motivos estaban ‘olvidados’ en dicha institución.



Eliane Capobianco, directora departamental del INRA, explicó que luego de realizar un control interno en la identidad se pudo evidenciar que por uno u otro motivo 9.000 títulos ejecutoriales no fueron entregados por el anterior Gobierno y que, a criterio de la funcionaria, eso generó y está provocando muchos problemas en las personas que no tienen la certidumbre sobre la tierra que trabajan.



“Son unos 9.000 títulos de derecho propietario que indican que el proceso de saneamiento en esos predios ha concluido, por lo que invitó a las distintas personas a acercarse al INRA para recibir su correspondiente título”, sostuvo Capobianco.



Al respecto, desde la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO)destacaron la medida e indicaron que es un paso fundamental para de una vez por todas los productores que han cumplido con el proceso de saneamiento tengan sus respectivos papeles que legalmente confirme que son propietarios de la tierra donde trabajan. y no tengan la duda de que en cualquier momento se la quitan.





Capobianco hizo notar que hay unos 400 títulos observados que se tendrán que analizar y por ello es importante que las personas interesadas se acerquen a la institución para regularizar su situación.



Sobre el trabajo realizado por el INRA departamental, la actual directora indicó que encontró una institución con una pésima infraestructura en la que se redujo el personal a la mitad por lo que los objetivos planteados no pudieron ser cumplidos de forma adecuada.



Dotación de tierra fiscal





Sobre este tema sensible, la máxima autoridad del INRA Santa Cruz, sostuvo que junto con las autoridades nacionales van a hacer una fiscalización de las tierras fiscales entregadas.



Sobre la paralización en estas entregas, Capobianco indicó que esa decisión no es de su competencia, pero aclaró que el INRA departamental participará en los controles para evitar la entrega de tierras que ya tienen propietarios y que no son fiscales.